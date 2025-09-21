Μπάμπα: «Η ήττα από τον Λεβαδειακό μας επηρέασε πολύ, μας έλειψε το γκολ»

Ο Μπάμπα Ράχμαν μετά το ισόπαλο 0-0 του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό, μίλησε για το πόσο επηρέασε τους παίκτες του Δικεφάλου η βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό, αλλά και την επιθετική δυστοκία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το αν επηρέασε το σημερινό αποτέλεσμα η ήττα από τον Λεβαδειακό: «Νομίζω ότι η ήττα από την Λιβαδειά μας επηρέασε πολύ, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι στο σημερινό παιχνίδι αντιδράσαμε, το μόνο που δεν καταφέραμε ήταν να τελειώσουμε τις φάσεις, δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να σταθούμε».

Για το πώς ξεπερνιέται η απώλεια των πρώτων βαθμών στο πρωτάθλημα: «Προσωπικά εγώ θεωρώ, ότι η ομάδα κράτησε την μπάλα, δημιούργησε, αυτό που μας έλειψε ήταν το τελείωμα των φάσεων. Στο επόμενο παιχνίδι θα πρέπει να πάμε πιο δυνατά και να τελειώσουμε τις φάσεις».

Για την επιθετική… αφλογιστία: «Είναι καθαρά θέμα ακρίβειας, στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με πιο καθαρή σκέψη για να μπορέσουμε να σκοράρουμε πιο εύκολα».