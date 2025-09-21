Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Νίκησε και έρχεται Τούμπα η Μακάμπι - «Τρίμπαλο» της Λανς στην Λιλ

Με γκολ του Μοχάμεντ Αλί Καμαρά στις καθυστερήσεις, και παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες, η Μακάμπι Τελ Αβίβ νίκησε 2-1 στη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο «Μπλούμφιλντ» και πέτυχε το «4Χ4» στο πρωτάθλημα του Ισραήλ.

Λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για την πρεμιέρα του Europa League, η αντίπαλος του ΠΑΟΚ τα βρήκε... σκούρα απέναντι στην ουραγό της κατάταξης και κινδύνεψε ακόμη και με ήττα.

Η «ομάδα του λαού» έμεινε με δέκα παίκτες από το 64΄, λόγω αποβολής του Ρεβίβο με δεύτερη κίτρινη κάρτα, και είδε τρία λεπτά αργότερα τον Μπάντας να ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Ο Σαχάρ απάντησε άμεσα (70΄) και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καμαρά, από ασίστ του νεοεισελθόντα Νόι, χάρισε τη νίκη στη Μακάμπι.

Ο Ζάρκο Λάζετιτς παρέταξε τους Μισπάτι, Ασάντε, Αλί Καμαρά, Ρεβίβο, Σλόμο, Σισοκό (64΄ Μπέλιτς), Πέρετζ, Αντράντε (71΄ Βαρέλα), Σαχάρ (86΄ Νόι), Ντάβιντα (64΄ Γεχεζκέλ), Νικολαέσκου (64΄ Μαντμόν).

Ηχηρό χαστούκι για την Λιλ

Στο ντέρμπι του γαλλικού βορρά, η Λανς πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στην Λιλ, επικρατώντας με 3-0, ξεγυμνώνοντας τις αδυναμίες της αντιπάλου του ΠΑΟΚ στην άμυνα.

Ο Ουεσλέ Σαΐντ άνοιξε το σκορ στο 28ο λεπτό, με τον Φλοριάν Τοβέν να διπλασιάζει το προβάδισμα της Λανς στο 43', στέλνοντας την ομάδα του με «αέρα» δύο τερμάτων στα αποδυτήρια.

Το «κερασάκι» στην τούρτα για την Λανς ήρθε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με τον Ραϊάν Φοφανά να διαμορφώνει το 3-0 που έμελλε να είναι και το τελικό σκορ.