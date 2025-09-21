Νίκη με ανατροπή για την Φούλαμ σε βάρος της Μπρέντφορντ

Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ στο "Craven Cottage", όμως κατάφερε να επανέλθει με εντυπωσιακό τρόπο και να νικήσει με 3-1.

Οι φιλοξενούμενοι «πάγωσαν» το γήπεδο, όταν προηγήθηκαν μόλις στο 20ο λεπτό, χάρη σε τέρμα του Ντάμσγκααρντ. Οι Λονδρέζοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, κάτι που κατάφεραν λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Συγκεκριμένα, στο 38′ ο Ιγουόμπι ισοφάρισε, μετά από ασίστ του Μουνίθ.

Ωστόσο δεν έμειναν εκεί, καθώς δύο λεπτά αργότερα ο σκόρερ ανέλαβε ρόλο δημιουργού και ο Γουίλσον πέτυχε το 2-1. Το μομέντουμ άλλαξε χέρια και η Φούλαμ το εκμεταλλεύτηκε στις αρχές του δευτέρου μέρους, όταν βρέθηκε με δύο τέρματα προβάδισμα, χάρη σε αυτογκόλ του Πίνοκ.

Από εκείνο το σημείο κι έπειτα, οι γηπεδούχοι απλώς διαχειρίστηκαν την υπέρ τους κατάσταση, με το 3-1 να διατηρείται έως το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

Κατά αυτόν τον τρόπο, η Φούλαμ πέτυχε δεύτερη συνεχόμενη νίκη κι ανέβηκε στην 7η θέση, έχοντας πλέον 8 πόντους. Ταυτόχρονα, η Μπρέντφορντ έμεινε για τρίτο σερί ματς μακριά από τα “τρίποντα”, ούσα “κολλημένη” στην 17η θέση με 4 βαθμούς.