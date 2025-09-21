Εμφατικό πέρασμα της Μίλαν από το Ούντινε με υπογραφή Πούλισικ

Οι «ροσενέρι» επικράτησαν με το εμφατικό 3-0 της Ουντινέζε στο Stadio Friuli, έχοντας σε φανταστικό βράδυ τον «Captain America», ο οποίος συμμετείχε σε όλα τα γκολ τους.

Με τον Κρίστιαν Πούλισικ να κάνει την κορυφαία εμφάνιση της σεζόν, η Μίλαν πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από το Ούντινε. Ο Αμερικανός πέτυχε το μοναδικό γκολ του πρώτου μέρους στο 40′, ενώ επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια βοήθησε την ομάδα του τιμωρημένου Μασιμιλιάνο Αλέγκρι να “σφραγίσει” τη νίκη πριν το 55′.

Συγκεκριμένα, στο 46′ δημιούργησε τη φάση στην οποία σκόραρε ο Φοφανά για το 2-0, ενώ επτά λεπτά αργότερα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Κατά αυτόν τον τρόπο, η Μίλαν πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της και πλέον μετράει 9 βαθμούς, ούσα στο -1 από την Γιουβέντους. Από την άλλη, η Ουντινέζε “έχασε” το αήττητο σερί της στο φετινό πρωτάθλημα κι έμεινε στην 6η θέση με 7 πόντους.