Η εικόνα δικαιώνει Σιδηρόπουλο και VAR για τις δύο «καυτές» φάσεις στη Τούμπα (pics)

Με την βοήθεια του VAR, ο Σιδηρόπουλος πήρε τις σωστές αποφάσεις στο ακυρωθέν γκολ του Παναιτωλικού και την αποβολή του Ουνάι Λόπεθ.

Ορθές ήταν οι αποφάσεις που πάρθηκαν από τον Τάσο Σιδηρόπουλο στις δύο δυσκολότερες ίσως φάσεις της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό, καθώς η βοήθεια και η συμβολή του VAR αποδείχθηκε καθοριστική.

Σε ότι αφορά το ακυρωθέν γκολ του Παναιτωλικού, το VAR ενημερώνει τον Σιδηρόπουλο ότι η κατοχή της μπάλας αλλάζει από φάουλ που έχει προηγηθεί από πάτημα του Σιελη στον Γιακουμάκη.

Ο Έλληνας ρέφερι έκανε on field review και όπως φαίνεται και από το φωτογραφικό καρέ ακύρωσε ορθώς το γκολ, αφού το πάτημα του αμυντικού των φιλοξενούμενων και το φάουλ είναι προφανές.

Σωστή είναι η παρέμβαση του VAR και στην αποβολή του Ουνάι Γκαρσία στο 82ο λεπτό, μία φάση που στην κανονική ροή διέλαθε της προσοχής του ρέφερι.

Ο Ισπανός μέσος πάει με τις τάπες στον αχίλλειο τένοντα του Γιακουμάκη και παίζει επικίνδυνα με τρόπο που να απειλεί την σωματική ακεραιότητα του επιθετικού του ΠΑΟΚ.

Ο Σιδηρόπουλος με νέο on field review απέβαλε με απευθείας κόκκινη τον Ουνάι Γκαρσία που όπως φαίνεται και από το φωτογραφικό καρέ πατάει πολύ επικίνδυνα με τις τάπες τον αχίλλειο τένοντα του παίκτη του ΠΑΟΚ.