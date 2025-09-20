Λουτσέσκου: «Μην πέσουμε σε κατάθλιψη - Υποκριτικά τα σχόλια από Μέσα της Αθήνας και δημιουργούν βία»

Ικανοποιημένος μεν από την προσπάθεια και τις ευκαιρίες, προβληματισμένος δε για την αναποτελεσματικότητα ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τη νέα γκέλα του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναιτωλικό (0-0).

Δεύτερη συνεχόμενη γκέλα για τον Δικέφαλο, αυτή τη φορά στην έδρα του απέναντι στον Παναιτωλικό με τον Ρουμάνο τεχνικό να σχολιάζει την... ατυχία που είχε επιθετικά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κατά τη γνώμη του, κυριάρχησε πλήρως.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Γιατί δεν έβαλε δύο φορ στο τέλος του αγώνα: «Επειδή είναι δύσκολο να βγάλω τον Τάισον ή τον Κωνσταντέλια, οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν το μομέντουμ του αγώνα και να δημιουργήσουν συνθήκες επίθεσης. Ο στόχος μας ήταν να πάει στην επίθεση ο Καμαρά. Είχε εντολές να έρχεται σαν δεύτερο φορ. Για αυτό το λόγο άλλαξα τον Γιακουμάκη, στο τέλος έπεσε η απόδοσή του. Ο Τσάλοβ ερχόμενος έχει αυτή τη τεχνική κατάρτιση, ίσως φαινόταν κρίσιμος μέσα στην περιοχή. Οι πλάγιοι αμυντικοί μας έπαιζαν πολύ καλά, ήταν σαν εξτρέμ. Έχοντας στο μυαλό μας, ότι στο παιχνίδι μπορούσε να συμβεί το οτιδήποτε.

Ο Τάισον και ο Ντέλιας είναι παίκτες που μπορούν να βρουν διαθέσιμο χώρο, οπότε δίνοντας τη δυνατότητα στους πλάγιους μπακ να βοηθήσουν. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Δεν πρέπει να είμαστε σε... κατάθλιψη, για ένα τέτοιο παιχνίδι, με βάση τις τελικές και τον τρόπο παιχνιδιού μας».

Για το αν βλέπει άγχος στους παίκτες του και πως το διαχειρίζεται αυτό η ομάδα: «Είναι διαφορετικοί παράγοντες. Ήταν δύσκολη εβδομάδα στο θέμα οργάνωσης μετά το ματς με τον ΟΦΗ. Κάποιοι παίκτες έπρεπε να μείνουν εκτός του προηγούμενου αγώνα. Ήταν σκληρό το αποτέλεσμα της Τετάρτης, αλλά το ξέραμε ότι υπάρχουν παιχνίδια στα προσεχώς, για τα οποία έπρεπε να προετοιμαστούμε. Μία διοργάνωση που θέλουμε να περάσουμε (σ.σ. Κύπελλο).

Σήμερα ήταν τελείως διαφορετικό ματς. Μπήκαμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι με θέληση. Είναι... καθαρό ότι δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, είδα ότι δεν είχαμε αυτή την... τύχη να σκοράρουμε για να κάνουμε πιο εύκολο το ματς. Υπήρχε η πίεση των 9 αμυντικών της αντίπαλης ομάδας μέσα στην περιοχή, συνέβησαν πράγματα διάφορα. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, είτε από κοντά είτε με κεφαλιές».

Για την επιθετική δυσλειτουργία του ΠΑΟΚ: «Επειδή οι εξτρέμ είναι στις πλευρές. Υπάρχουν ευκαιρίες που έρχονται και από αυτούς, συμμετέχουν στη διαδικασία της ανάπτυξης. Ίσως επειδή οι εξτρέμ «δημιουργούν» χώρο για τους μπακ, αλλά το κενό στο τελευταίο «κομμάτι» του γηπέδου ήταν ελάχιστο. Υπάρχουν καταστάσεις που είχαμε μία αλλαγές παιχνιδιού, δημιουργούσαμε χώρους δεξιά. Είχαμε 8 κλασσικές ευκαιρίες δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν έκαναν ευκαιρίες οι επιθετικοί».

Για το αν χάνεται η αυτοπεποίθηση της ομάδας: «Σαν εικόνα μόνο. Την Τετάρτη άλλο παιχνίδι συγκριτικά με σήμερα, άλλη διοργάνωση. Το Κύπελλο είναι ανοιχτό. Σαν εικόνα δεν είναι ωραίο να χάνεις 4-1. Θα το κουβαλάμε μαζί μας. Σήμερα είχαμε διαφορετική εικόνα. Παλέψαμε, είχαμε αυτοπεποίθηση, δημιουργήσαμε, τρέξαμε, είχαμε διάθεση αλλά δεν σκοράραμε».

Στο τέλος πήρε τον λόγο μόνος του και είπε τα εξής: «Θέλω να κάνω ένα σχόλιο γιατί ενημερώθηκα ότι κάποια ΜΜΕ της Αθήνας σχολίασαν τις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα με τον Παναιτωλικό. Ειναι υποκριτικά αυτά τα σχόλια για την αποβολή του Παναιτωλικού και το γκολ που ακυρώθηκε. Στο γκολ είναι καθαρό πάτημα στον Γιακουμάκη και ήταν φάουλ και στην αποβολή υπάρχει αντιαθλητικό μαρκάρισμα πάνω στον Γιακουμάκη. Αυτά τα σχόλια δημιουργούν βία στο τέλος».