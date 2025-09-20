Ντεσπόντοφ: «Πρέπει να κερδίζουμε τα παιχνίδια στην Τούμπα»

Στην έλλειψη χώρων στάθηκε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ μετά την ισοπαλία (0-0) του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναιτωλικό, ενώ τόνισε πως ο Δικέφαλος πρέπει να κερδίζει τα παιχνίδια στην Τούμπα, αφού έχει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για την κατάσταση του: «Είμαι καλά, είμαι χαρούμενος που επέστρεψα νωρίτερα από την αρχική εκτίμηση. Ένιωσα καλά με το σώμα μου».

Για το παιχνίδι: «Αντιδράσαμε από το προηγούμενο παιχνίδι, το παιχνίδι παίχτηκε ως επί το πλείστον σε μία εστία, αλλά δεν καταφέραμε να βρούμε το γκολ που θα ξεκλείδωνε ο αγώνας».

Για το τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο ΠΑΟΚ: «Σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Από την άλλη, ήταν δύσκολο για εμάς να παίξουμε κάθετα γιατί ο Παναιτωλικός δεν μας άφησε χώρους, οπότε οδηγηθήκαμε από τα άκρα. Ωστόσο, δημιουργήσαμε και σπαταλήσαμε πολλές ευκαιρίες».

Για το αν η ήττα από τον Λεβαδειακό επηρέασε την ομάδα: «Δεν νομίζω. Συζητήσαμε για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό και συμφωνήσαμε ότι ήταν ντροπιαστικό που δεχθήκαμε τέσσερα γκολ. Σήμερα η ομάδα αντέδρασε. Μπορεί να μην σκοράραμε αλλά δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες».

Για τα παιχνίδια στην Τούμπα: «Αν θέλεις να είσαι πρωταθλητής, τέτοιου τύπου παιχνίδια πρέπει να τα κερδίσεις».

Για την ευκαιρία που έχασε ο Καμαρά: «Το πίστευα και του το είπα πριν το παιχνίδι. Τον βρήκα τρεις φορές με το κεφάλι, κάτι πήγε στραβά αλλά δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Καμαρά. Η ευθύνη αγγίζει όλους μας».