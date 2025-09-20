Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Τον «πρόδωσε» ξανά η επίθεση

Ο ΠΑΟΚ ήταν για μία ακόμα φορά αναποτελεσματικός, «σπατάλησε» σωρεία ευκαιριών και έμεινε στη... λευκή (0-0) ισοπαλία απέναντι στον Παναιτωλικό.

Παβλένκα: Στη μοναδική φάση που χρειάστηκε ήταν εκεί και απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Σιέλη.

Σάστρε: Τρομερές αντοχές από τον Ισπανό, ο οποίος ήταν συνεχώς μπροστά επιχειρώντας και αρκετά καλά σουτ, ενώ αμυντικά δεν είχε «δουλειά».

Μπάμπα: Όπως και ο Σάστρε δεν είχε πολλή.... κίνηση στα μετόπισθεν, σκεπτόμενος κυρίως την επίθεση, παρόλα αυτά τα γεμίσματά του ήταν σχεδόν όλα ανεπιτυχή.

Λόβρεν: «Μόνιμος» στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, έχοντας ανεβάσει απόδοση και όντας σταθερός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Κεντζιόρα: Δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Αγκίρε σε μία θετική εμφάνιση, χωρίς να διακριθεί κυρίως λόγω της «μορφής» του αγώνα.

Μεϊτέ: Ξανά εξαιρετικός στον χώρο του κέντρου και όχι μόνο, παντού στο γήπεδο και με ελάχιστα έως μηδενικά λάθη.

Οζντόεφ: Ένα «κλικ» κάτω από τον Γάλλο παρτενέρ του, όχι αρνητικός, αλλά δεν έκανε αυτό το κάτι παραπάνω, όντας... υπερβολικά ομαδικός στο δεύτερο ημίχρονο.

Πέλκας: Τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά και δεν μπορεί να κριθεί.

Τάισον: Η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ δεν «έθελξε», με τον Βραζιλιάνο πολλές φορές να είναι εκτός «κλίματος» αγώνα, στο τελευταίο «κομμάτι» έδειχνε ο πιο... ζωηρός, μη σταματώντας την προσπάθεια.

Ζίβκοβιτς: Ανεβασμένος συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια, έχοντας δύο μεγάλες ευκαιρίες να σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο.

Γιακουμάκης: Ελάχιστες επαφές με τη μπάλα στο πρώτο ημίχρονο, καθώς τα γεμίσματα του ΠΑΟΚ ήταν σχεδόν όλα ανεπιτυχή. Κέρδισε μονομαχίες κυρίως με τον Σιέλη, την αποβολή του Γκαρσία, αλλά ήταν αναποτελεσματικός σε πολλές ευκαιρίες που είχε κυρίως στην επανάληψη.

Οι αλλαγές:

Κωνσταντέλιας: Επέστρεψε στην ενεργό «δράση», αν και του έλειψε αυτό το «κλικ», δείχνοντας πάντως διάθεση, όχι κάτι παραπάνω.

Καμαρά: Μπήκε και προσπάθησε με τη σειρά του να σκοράρει, έχοντας δύο κλασσικές ευκαιρίες με την κεφαλιά, χωρίς ούτε αυτός να τα καταφέρει.

Ντεσπόντοφ: Βοήθησε τον ΠΑΟΚ κυρίως στα γεμίσματα που υπήρχε πρόβλημα, παρόλα αυτά με 12 κόρνερ και πάνω από 40 γεμίσματα, τα ποσοστά λένε την αλήθεια.

Τσάλοβ: Σαν να ήταν πιο αργός ενώ ήρθε ξεκούραστος από τον πάγκο. Δεν έδωσε το κάτι παραπάνω στον Δικέφαλο