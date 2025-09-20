Παντελίδης: «Θα έπρεπε να μας αφήσουν να βάλουμε και άλλο γκολ αλλά δεν μας άφησαν»

Ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης αρκέστηκε σε λίγα λόγια μετά την ήττα της ομάδας του, η οποία παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Σάββας Παντελίδης τόνισε πως η ομάδα του θα μπορούσε να φτάσει και σε ένα δεύτερο τέρμα για να κάνει το 2-2.

Ακόμη στάθηκε στο γεγονός πως δεν τους άφησαν να πετύχουν ένα δεύτερο τέρμα, ενώ παράλληλα έδωσε τα εύσημα στους παίκτες του για την προσπάθεια.

Οι δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού

«Στο ξεκίνημα του αγώνα είχαμε θέματα. Τα προβλήματα ξεκίνησαν στη φάση του γκολ. Δεν μας αδικεί το αποτέλεσμα, αλλά η πολύ κακή μας εμφάνιση.

Τα παιδιά έχουν προσπαθήσει πραγματικά. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και δεύτερο γκολ, αλλά πρέπει να μας αφήσουν και δεν μας άφησαν».