Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Αποκλεισμός-σοκ από ομάδα Β' κατηγορίας για την Γιουνγκ Μπόις

Λίγα 24ωρα πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, η Γιουνγκ Μπόις αποκλείστηκε στο Κύπελλο Ελβετίας από ομάδα Β' κατηγορίας!

Την Πέμπτη υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Σήμερα η Γιουνγκ Μπόις έπαιξε απέναντι στην Ααράου, ομάδα Β' κατηγορίας, για τους «32» του Κυπέλλου.

Παρότι ήταν το ακλόνητο φαβορί, η προσεχής αντίπαλος του «Τριφυλλιού» δέχτηκε γκολ από τον Φιλέτ στο 1' και δεν κατάφερε ποτέ να αντιδράσει, γνωρίζοντας άδοξο και ταπεινωτικό αποκλεισμό.

Πλέον, η ελβετική ομάδα στρέφει το εγχώριο ενδιαφέρον της στο Πρωτάθλημα, εκεί όπου σε 6 αγωνιστικές έχει συγκεντρώσει 11 βαθμούς και φιγουράρει στην 4η θέση της κατάταξης.