Τρίτη συνεχόμενη νίκη γα την Λειψία, που μετά το 3-1 απέναντι στην Κολωνία πέρασε στην δεύτερη θέση.

Μετά από ένα καλοκαίρι σαρωτικών αλλαγών και μετά από την γερή σφαλιάρα στην πρεμιέρα από την Μπάγερν Μονάχου, φαίνεται πως η Λειψία επιστρέφει στον ίσιο δρόμο.

Τρίτη συνεχόμενη νίκη, με αρκετά πειστική εικόνα που την φέρνει στην δεύτερη θέση της Bundesliga, αυτή τη φορά επί της Κολωνίας με 3-1.

Ο Ουεντραόγκο άνοιξε από νωρίς το σκορ (13’) και παρότι τα κριάρια είχαν άμεση απάντηση με τον Τίμαν (23’) καατέρρευσαν στο τέλος του πρώτου μέρους.

Δύο γκολ από Ρόμουλο (45’) και Ράουμ (45’+4’) έφεραν το τελικό 3-1, που δεν άλλαξε στην επανάληψη.