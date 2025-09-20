Ορμητικοί οι «κόκκινοι διάβολοι» καθάρισαν από νωρίς το ντέρμπι με τους Λονδρέζους (2-1) και ονειρεύονται καλύτερες μέρες.

Υπάρχουν μέρες που για κάποιους βρέχει και για κάποιους θαρρεί κανείς ότι ρίχνει καρέκλες πάνω από το κεφάλι τους. Κάτι τέτοιο έπαθε η Τσέλσι στο «Ολντ Τράφορντ», όπου έπεσαν στο κεφάλι της όλες οι πληγές του Φαραώ.

Στο 4ο λεπτό, ο Ρόμπερτ Σάντσες βγήκε σαν να μην υπάρχει αύριο, ανέτρεψε τον Μπρούνο Φερνάντες και αποβλήθηκε. Ο Μαρέσκα έκανε διπλή αλλαγή βγάζοντας δύο μεσοεπιθετικούς (Εστεβάο, Πέδρο Νέτο), όμως η κακοτυχία είχε και συνέχεια.

Ο Μπρούνο Φερνάντες πετάχτηκε σε σουτ του Μπουεμό και έκανε το 1-0 (14’) με το 100ό του τέρμα με την φανέλα των κόκκινων διαβόλων, μόνο που είχε ακόμα χειρότερο.

Ο Κόουλ Πάλμερ (21’) αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα, με τον Μαρέσκα να έχει κάνει ήδη τρεις υποχρεωτικές αλλαγές, σε μία ταινία καταστροφής.

Στο πρώτο ημίχρονο Τσέλσι δεν υπήρχε στο γήπεδο. Σε μία φάση που οι παίκτες των γηπεδούχων έπαιξαν βόλεϊ με κεφαλιές, ο Κασεμίρο έκανε το 2-0 (37’), όμως ο Βραζιλιάνος με ανόητη δεύτερη κάρτα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους επανέφερε την αριθμητική ισορροπία.

Κι επειδή η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει μόνιμα τις ίδιες παιδικές ασθένειες, λίγο έλειψε να μην πάρει ούτε αυτό το παιχνίδι. Το γκολ του Φοφανά ακυρώθηκε για οφσάιντ (66’) κι έτσι το 2-1 από τον Τσάλομπα (80’) δεν κόστισε κάτι παραπάνω στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που πήρε το ντέρμπι και μαζί μία πολύ βαθιά ανάσα.