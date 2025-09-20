Μέσα τα... βαριά χαρτιά του ΠΑΟΚ: Η 11άδα κόντρα στον Παναιτωλικό!

Με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή του, συγκριτικά με το ματς Κυπέλλου κόντρα στο Λεβαδειακό, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο γήπεδο της Τούμπας - Μέσα τα «βαριά» χαρτιά του Δικεφάλου!

Επιχείρηση - ανασύνταξη στον ΠΑΟΚ, ψάχνοντας ένα ακόμη τρίποντο στο πρωτάθλημα για το... 4/4 στη Super League. Οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται τον Παναιτωλικό στο γήπεδο της Τούμπας, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να προχωρά σε επιβεβλημένες αλλαγές.

Κάτω από τα δοκάρια αναμενόμενα επιστρέφει ο Γίρι Παβλένκα, με τον Σάστρε στα δεξιά της άμυνας δεδομένου πως ο Κένι ταλαιπωρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από μία ίωση, στ΄αριστερά θα αγωνιστεί ο Μπάμπα, με κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Λόβρεν - Κεντζιόρα.

Στα χαφ επανέρχεται το δίδυμο Μεϊτέ - Οζντόεφ, με τους Τάισον, Πέλκα και Αντρίγια να συνθέτουν την τριπλέτα πίσω από τον φορ. Μοναδικός προωθημένος ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Σε ένα 4-3-3 ο Παναιτωλικός στο γήπεδο της Τούμπας, έχοντας στη σύνθεσή τους: Τσάβες, Γαλιάτσο, Σιέλη, Γκαρσία, Μανρίκε, Κόγιτς, Μπελεβώνη, Κοντούρη, Μίχαλακ, Εστέμπαν και Αγκίρε.