Οι ενδεκάδες στην αναμέτρηση του Βόλου με τον Asteras AKTOR

Χουάν Φεράντο και Σάββας Παντελίδης γνωστοποίησαν τις ενδεκάδες του Βόλου και του Asteras AKTOR για την μεταξύ τους αναμέτρηση στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League (20:00).

Αναλυτικά οι επιλογές των δύο προπονητών: Bόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα, Κόμπα, Μαρτίνεθ, Χουάνπι, Λάμπρου, Τζόκα, Χάμουλιτς



Στον πάγκο: Aντελέγε, Γροσδής, Μακνί, Θάρθανα, Ασεχνούν, Λαγωνίδης, Μύγας, Τριανταφύλλου, Προύντζος, Μπουζούκης, Κύρκος, Σινανάι



Asteras AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Ιβανόφ, Σίπτσιτς, Φερνάντεθ, Σιλά, Έντερ, Μουνιόθ, Μεντιέτα, Κέτου, Καλτσάς, Μακέντα



Στον πάγκο: Tσιντώτας, Αγγελίδης, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο, Πομόνης, Χαραλάμπογλου, Αλμύρας, Αλάγκμπε