Οι ενδεκάδες στην αναμέτρηση του Βόλου με τον Asteras AKTOR

Αναλυτικά οι επιλογές των δύο προπονητών:
Bόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα, Κόμπα, Μαρτίνεθ, Χουάνπι, Λάμπρου, Τζόκα, Χάμουλιτς
Στον πάγκο: Aντελέγε, Γροσδής, Μακνί, Θάρθανα, Ασεχνούν, Λαγωνίδης, Μύγας, Τριανταφύλλου, Προύντζος, Μπουζούκης, Κύρκος, Σινανάι
Asteras AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Ιβανόφ, Σίπτσιτς, Φερνάντεθ, Σιλά, Έντερ, Μουνιόθ, Μεντιέτα, Κέτου, Καλτσάς, Μακέντα
Στον πάγκο: Tσιντώτας, Αγγελίδης, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο, Πομόνης, Χαραλάμπογλου, Αλμύρας, Αλάγκμπε