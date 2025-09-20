Με «χρυσό» σκόρερ τον Αλτιντζή, ο Μακεδονικός υπέταξε τον ΠΑΣ Γιάννινα (1-0) και έκανε «σεφτέ» στη φετινή Super League 2 - Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τους Ηπειρώτες

Ο Μακεδονικός φιλοξένησε τον ΠΑΣ Γιάννινα για τη 2η αγωνιστική της Super League 2. Πρώτη καλή στιγμή στο 28΄ όταν ο Κόντε εκτέλεσε το απευθείας φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, με τον Γουναρίδη να διώχνει εκπληκτικά σε κόρνερ. Δύο λεπτά μετά, ο Νικόλοφ έπιασε το συρτό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ, με το ημίχρονο να λήγει δίχως σκορ για τις δύο ομάδες.

Στο 48΄ο Γουναρίδης απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Φλόρες, ενώ στο 52΄ο Καπνίδης πέρασε την μπάλα στον Μορέρ, αυτός μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ και ο Δήμος πραγματοποίησε την σπουδαιότερη απόκρουση στο ματς. «Χρυσή» αλλαγή ο Αλτιντζής για τον Μακεδονικός, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο 59΄και δύο λεπτά μετά «άνοιξε» το σκορ για τους γηπεδούχους.

Στο 80’ ο ΠΑΣ είχε δοκάρι με τον Μπρκλιάτσα, με το 1-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Πρώτοι βαθμοί για τον Μακεδονικό, ακόμα στο... μηδέν ο «Άγιαξ της Ηπείρου».

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Μακεδονικός (Σάκης Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Μορέρ, Σαραγιώτης, Τσουκάνης, Καλαϊτζής, Καραμπέρης, Καρτάλης, Νικόλοφ, Αμανατίδης, Καντάβε, Καπνίδης



ΠΑΣ Γιάννινα (Νίκος Κούστας): Δήμος, Τουρκοχωρίτης, Σελιμάι, Παναγιώτου, Δούμας, Δόσης, Μπρκάλιατσα, Κοντονίκος, Ροζάριο, Φλόρες, Κόντε



