Τέσσερα γκολ γκολ, τρία δοκάρια και... τρεις βαθμοί για τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον ΟΦΗ (4-0) - Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Πριόβολος με χατ τρικ.

Σέντρα και στη Super League K15, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Σουρωτή. Ένας ΠΑΟΚ που ξεκίνησε με ένα και μοναδικό στόχο τη φετινή σεζόν. Την τέταρτη συνεχόμενη κατάκτηση στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.

Το πρώτο 20λεπτο κύλησε χωρίς φάσεις στις δύο εστίες με τον Δικέφαλο ύστερα να πατάει…γκάζι. Στο 21’ η ατομική ενέργεια και το σουτ του Κακάλη δεν βρήκαν δίχτυα, ενώ στο 28’ ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ χάρη σε υπέροχη κεφαλιά του Πριόβολου μετά από σέντρα του Παπαγεωργόπουλου.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει βγαίνοντας στην κόντρα με καλές προϋποθέσεις, χωρίς όμως να καταγράψει τελική. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με δύο δοκάρια από πλευράς γηπεδούχων, με τους Πριόβολο και Σολωμίδη να μην καταφέρνουν να «γράψουν» το 2-0.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ένα ακόμα δοκάρι για τον ΠΑΟΚ με τον Πριόβολο να το «σημαδεύει» στο 49, ενώ τρία λεπτά μετά ο φορ του Δικεφάλου διπλασίασε τα τέρματά του από κοντά για το 2-0. Μάλιστα, με τη συμπλήρωση 64 λεπτών ο ΠΑΟΚ έφτασε και σε τρίτο γκολ, με τον Πριόβολο να ολοκληρώνει με χατ-τρικ την φετινή του προσωπική «πρεμιέρα».

Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Χήκας στο 80ο λεπτό από ασίστ του Τσιλιγκερίδη, σε ένα κυριαρχικό δεύτερο ημίχρονο για τα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ.

Ο αγώνας όμως «αμαυρώθηκε» από τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη των φιλοξενούμενων, ο οποίος διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Εν τέλει τρεις βαθμοί για τον ΠΑΟΚ Κ15 απέναντι στον ΟΦΗ, σε ένα σχετικά εύκολο απόγευμα για τον Δικέφαλο, ο οποίος ξεκίνησε με το... δεξί το φετινό πρωτάθλημα.