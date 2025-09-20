Bundesliga: Αν έχεις Κέιν, διάβαινε… (vids)

Η Μπάγερν Μονάχου ήταν… μέτρια στην έδρα της Χόφενχαϊμ, όμως το χατ-τρικ του Χάρι Κέιν έκανε τα πάντα πιο εύκολα (1-4.

Άλλη μία μέρα στην δουλειά για τον Χάρι Κέιν. Άλλο ένα παιχνίδι που έκανε με συνέπεια την δουλειά του και μπορεί να πει άφοβα ότι το τίμησε το μεροκάματο.

Ο Άγγλος φορ δεν κάνει διακρίσεις. Έβαλε δύο το περασμένο Σάββατο στο Αμβούργο. Άλλα δύο την Τετάρτη στην Τσέλσι. Και για να ξεμουδιάσει έκανε και ένα χατ-τρικ στην έδρα της Χόφενχαϊμ.

Η Μπάγερν Μονάχου δεν ήταν καθόλου καλή, αλλά όταν έχει το εύκολο γκολ από τον εκτελεστή της (έστω κι αν τα δύο γκολ προήλθαν από την λευκή βούλα), όλα είναι πιο εύκολα.

Οι Βαυαροί έφυγαν με το 1-4 και μετά από τέσσερις αγωνιστικές δεν έχουν την παραμικρή απώλεια με τέρματα 18-2, με τον Κέιν να φτάνει αισίως τα 11 γκολ σε 7 επίσημα παιχνίδια φέτος με την φανέλα της.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ για την 5η αγωνιστική της Bundesliga έχουν ως εξής:

Αμβούργο - Χάιντενχαϊμ 2-1

(42’ Βούσκοβιτς, 59’ Φιλίπ / 92’ Κόλε)

Άουγκσμπουργκ - Μάιντς 1-4

(82’ Εσέντε / 14’ Σάνο, 26’ Κορ, 60’ Νέμπελ, 69’ Σιμπ)

Βέρντερ Βρέμης - Φράιμπουργκ 0-3

(33’ πεν. Γκρίφο, 54’, 75’ Αντάμου)

Χόφενχαϊμ - Μπάγερν Μονάχου 1-4

(81’ αυτ. Τσούφαλ / 44’, 48’ πεν., 77’ πεν. Κέιν, 90’+9’ Γκνάμπρι)