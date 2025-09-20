Η αναπάντεχη συνάντηση του Ροντινέι στον... δρόμο και το συγκινητικό μήνυμα του Βραζιλιάνου μπακ (vid)

Ο Ροντινέι είχει μία... απρόσμενη συνάντηση με έναν μικρό ποδοσφαιριστή των ακαδημιών του Ολυμπιακού και τον πατέρα του στον δρόμο, όπως γνωστοποίησε ο Βραζιλιάνος στα social media.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών έχει αναφερθεί στο παρελθόν για τα δύσκολα παιδικά χρόνια που βίωσε στην πατρίδα του, όμως ποτέ δεν το έβαλε κάτω και μέσα από τις δυσκολίες βρήκε πιο δυνατός.

Στο δρόμο του για την προπόνηση του Ολυμπιακού, λοιπόν, ο Ροντινέι σταμάτησε ένα μηχανάκι στο οποίο επενέβαινε ένας πατέρας με τον γιο του, έτσι ώστε να συνομιλήσει με τον μικρό ποδοσφαιριστή των «ερυθρόλευκων».

Αφού έκανε το... χατίρι στον μικρό να φωτογραφηθούν, αλλά και να συνομιλήσουν από κοντά, αναφέρθηκε με ανάρτηση του στα social media στην παιδική του ηλικία και τα χρόνια που δεν είχε στο πλευρό του τον πατέρα του.

Αναλυτικά το μήνυμα και η ανάρτηση του Ροντινέι:

«Σήμερα το πρωί ερχόμουν στην προπόνηση. Είδα αυτόν τον πατέρα να πηγαίνει τον γιο του στην προπόνηση, κυνηγώντας τα όνειρά του. Μια ταινία άρχισε να παίζει στο μυαλό μου από τότε που ήμουν παιδί και ξεκίνησα να αναζητώ τα όνειρά μου. Δυστυχώς δεν είχα πατέρα δίπλα μου, αλλά αυτό δεν ήταν δικαιολογία για να τα παρατήσω. Ένιωσα τη συγκίνηση στο πρόσωπο αυτού του αγοριού όταν άνοιξα το παράθυρο του αυτοκινήτου και του μίλησα με τον ίδιο τρόπο που ένιωθα όταν ήμουν παιδί και ήθελα να έχω την ευκαιρία να βρεθώ κοντά σε έναν παίκτη. Σταμάτησα για να βγάλω μια φωτογραφία μαζί του.

Είδα τα δάκρυα στα μάτια του και του πατέρα του και ένιωσα πολύ χαρούμενος που ήμουν κάποιος που μπορεί να φέρει λίγη χαρά σε αυτά τα παιδιά, παρόλο που είμαι μακριά από τη χώρα μου, η Ελλάδα έχει γίνει το σπίτι μου, μια χώρα που αγαπώ και σέβομαι απόλυτα. Βαθιά μέσα μου, η σκέψη που παίρνω από όλα αυτά είναι ότι δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, περιλαμβάνει όνειρα, στιγμές ευτυχίας και αυτό που εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου είναι αυτά τα παιδιά να διασκεδάζουν και να έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Δεν είχα φανέλα στο αυτοκίνητο για να δώσω σε αυτό το αγόρι, αλλά αν δει αυτό το μήνυμα θα του δώσω μία! Είθε ο Θεός να ευλογεί τα παιδιά και να κάνουμε περισσότερο καλό κάθε μέρα».