ΠΑΟΚ: Κυκλοφορούν την Κυριακή (21/9) τα εισιτήρια για Ισπανία

Στην κυκλοφορία βγαίνουν αύριο (21/9 10:00) τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση στο Βίγκο απέναντι στη Θέλτα (2/10 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Κυριακή (21.09) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα Θέλτα-ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26 που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (02.10) στις 21:00 (τοπική ώρα) στο Balaidos Stadium.

Τιμές Εισιτηρίων

Κατηγορίες Εισιτηρίων Τιμή 1st class (sector 121) 95€ Away sector (sectors 26, 48, 313) 35€

Κανάλι Πώλησης

Α. Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει ένα επιβεβαιωτικό email της συναλλαγής/αγοράς. Το εισιτήριο εισόδου θα αποσταλεί από την Real Club Celta 2 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα στο δηλωθέν email του αγοραστή.

Η ηλεκτρονική αγορά θα είναι διαθέσιμη μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων και με καταληκτική ημερομηνία αγοράς το Σάββατο (27.09) στις 17:00. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα είναι εφικτή η αγορά εισιτηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες