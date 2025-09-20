Ιστορικό... σεφτέ για την Μαρκό - 2Χ2 για την Καλαμάτα στην Κρήτη! (vid)

Η Μαρκό πανηγύρισε την πρώτη της ιστορική νίκη στην Super League 2 με 1-0 απέναντι στην Ηλιούπολη, ενώ η Καλαμάτα πέρασε από τα Χανιά με 1-2 και συνέχισε νικηφόρα στην δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

ΜΑΡΚΟ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1-0

Η ομάδα του Μαρκόπουλου ήταν σαφώς ανώτερη στο πρώτο μέρος, έχοντας αρκετές ευκαιρίες για γκολ έναντι της Ηλιούπολης. Η υπεροχή των γηπεδούχων... καρποφόρησε στο 23ο λεπτό του αγώνα, όταν ο πολύπειρος Σεμπά νίκησε του πάντες στον... αέρα και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους η Μαρκό είχε και άλλες καλές στιγμές για να βρει περισσότερα τέρματα, αλλά και ένα ακυρωθέν γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ηλιούπολη πίεσε την άμυνα των γηπεδούχων και προσπάθησε μέχρι το τέλος να βρει το γκολ της ισοφάρισης, αλλά δεν τα κατάφερε και έτσι η Μαρκό πανηγύρισε την πρώτη της ιστορική νίκη στην Super League 2.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Στάμου, Αλεξόπουλος, Μιούλερ (56′ Κωνσταντακόπουλος), Μιγιενγκά, Κυριακίδης (56′ Οικονομίδης), Τσάκνης (46′ Μαρκοπουλιώτης), Μπουσάι, Ντέντλερ, Φατιόν, Σεμπά.

Ηλιούπολη (Κουδούνης): Χριστοδούλης, Καρανίκας, Μαϊδανός, Μπουγαΐδης, Κωστούλας, Θωμαΐδης, Λεσάι, Κρέτσι (69′ Σουντουρά), Σαμ, Ζαφειράκης, Μίγια.

ΧΑΝΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1-2

Η ομάδα της Μεσσηνίας ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι, ψάχνοντας από την αρχή ένα γρήγορο γκολ που θα απλοποιούσε στη συνέχεια την υπόθεση - νίκη. Και το βρήκε στο 10ο λεπτό του αγώνα με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπονέτο για το 0-1. Εννέα λεπτά αργότερα η Καλαμάτα βρήκε και δεύτερο τέρμα, ξανά με τον Μπονέτο, μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Τα Χανιά πήραν μέτρα στο γήπεδο, προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση και κατάφεραν να μειώσουν σε 1-2 στο 31' με το πέναλτι του Ιωαννίδη που «νίκησε» τον Γκέλιο από την άσπρη βούλα. Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους το σκορ δεν άλλαξε και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο η Καλαμάτα διαχειρίστηκε σωστά το υπέρ της προβάδισμα και προσπάθησε να βρει και άλλα τέρματα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο 75′ είχε τεράστια ευκαιρία να τα καταφέρει, αλλά ο Στογιάνοβιτς απέκρουσε το πέναλτι του Παμλίδη. Τα Χανιά προσπάθησαν να «χτυπήσουν» στην αντεπίθεση, αλλά η άμυνα των φιλοξενούμενων ήταν αποτελεσματική.

Χανιά (Μπενασούρ): Στογιάνοβιτς, Σημανταράκης, Φουρλάνος, Κουτρουμπής, Λάμτσε, Τζανακάκης, Κουτεντάκης, Μεγιάδο, Ιωαννίδης, Νίλι, Ορτιγκόθα.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Οικονόμου, Κατάλντι, Τσέλιος, Μπονέτο, Μορέιρα, Μάντζης.