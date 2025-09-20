Ο γιός του Ζιντάν στην εθνική Αλγερίας

Τα «πάτρια» εδάφη του πατέρα του Ζινεντίν, θα τιμήσει ο Λούκα Ζιντάν, αφού θα είναι από εδώ και στο εξής τερματοφύλακας της εθνικής Αλγερίας.

Ο γιός του Γάλλου θρύλου, μπορεί να μην έχει βρει σταθερό σύλλογο, όμως έχει καταλήξει σε ποια εθνική θα αγωνίζεται.

Ο 27χρονος τερματοφύλακας θα τιμήσει τις «ρίζες» του πατέρα του, καθώς πήρε τον αλγερινό διαβατήριο κάτι που ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα η ομοσπονδία της χώρας.

Ο Λούκα Ζιντάν έχει παίξει με την εθνική Γαλλίας από την Κ15 ως και την K20, όμως ποτέ δεν κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη ομάδα.

Αυτό ήταν κάτι που τον οδήγησε και τον βοήθησε στο να πάρει την απόφαση και να «αλλάξει» χώρα, ώστε να βρει χρόνο συμμετοχής