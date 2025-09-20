Με συνταγή... Περιστερίου η ενδεκάδα του Χιμένεθ - Αλλαγή κάτω από τα δοκάρια για τον Λέτο

Προερχόμενες αμφότερες από σημαντικές νίκες, Κηφισιά και Άρης θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο Αγρίνιο (18:00) για την 4η αγωνιστική της Super League, με τους προπονητές των δύο ομάδων να προχωρούν σε ελάχιστες ενδεκάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη υποχρέωση τους για το πρωτάθλημα.
Αναλυτικά η ενδεκάδα της Κηφισιάς:
- Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι, Χουχούμης, Ρούμπεν Πέρεθ, Πόμπο, Βιγιαφάνες, Αντόνισε, Τεττέη, Παντελίδης.
Στον πάγκο: Ραμίρες, Μποτία, Τζίμας, Εμπό, Ντίας, Πατήρας, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Μουσιόλικ, Χριστόπουλος, Λαρουσί, Σμπώκος.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Άρη:
- Διούδης, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Τεχέρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Μορουτσάν, Ντούντου, Μορόν.
Στον πάγκο: Αθανασιάδης, Καράι, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Βοριαζίδης, Μισεουί, Παναγίδης, Νινγκ, Γιαννιώτας, Σίστο.