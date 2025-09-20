MENU
Με συνταγή... Περιστερίου η ενδεκάδα του Χιμένεθ - Αλλαγή κάτω από τα δοκάρια για τον Λέτο

Ομάδα που κερδίζει... δεν αλλάζει για τον Μανόλο Χιμένεθ που παρατάσσει κόντρα στην Κηφισιά τους ίδιους έντεκα που αγωνίστηκαν βασικοί στο Περιστέρι - Ξενόπουλος αντί Ραμίρες αποφάσισε ο Λέτο.

Προερχόμενες αμφότερες από σημαντικές νίκες, Κηφισιά και Άρης θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο Αγρίνιο (18:00) για την 4η αγωνιστική της Super League, με τους προπονητές των δύο ομάδων να προχωρούν σε ελάχιστες ενδεκάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη υποχρέωση τους για το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Κηφισιάς:

  • Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι, Χουχούμης, Ρούμπεν Πέρεθ, Πόμπο, Βιγιαφάνες, Αντόνισε, Τεττέη, Παντελίδης.

Στον πάγκο: Ραμίρες, Μποτία, Τζίμας, Εμπό, Ντίας, Πατήρας, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Μουσιόλικ, Χριστόπουλος, Λαρουσί, Σμπώκος. 

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Άρη:

  • Διούδης, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Τεχέρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Μορουτσάν, Ντούντου, Μορόν.

Στον πάγκο: Αθανασιάδης, Καράι, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Βοριαζίδης, Μισεουί, Παναγίδης, Νινγκ, Γιαννιώτας, Σίστο.

