«Μουντιάλ 2026: 4,5 εκατομμύρια αιτήσεις προπώλησης εισιτηρίων»

Η FIFA ανακοίνωσε ότι έλαβε 4,5 εκατομμύρια αιτήσεις προπώλησης εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αριθμός που κατατέθηκε μέσα σε δέκα ημέρες από κατόχους πιστωτικών καρτών των χορηγών της.

Οι περισσότερες αιτήσεις προήλθαν από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, ενώ στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται επίσης η Γερμανία, η Αγγλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Κολομβία, η Ισπανία και η Ιταλία.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, χαρακτήρισε τη ζήτηση «ισχυρή ένδειξη ενδιαφέροντος» για το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία, με 48 ομάδες και 104 αγώνες.

Τα πρώτα εισιτήρια για τους ομίλους, με τιμή εκκίνησης τα 60 δολάρια, θα αρχίσουν να διατίθενται από την 1η Οκτωβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν νέες φάσεις διάθεσης μετά την κλήρωση των ομίλων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσιγκτον.