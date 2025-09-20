Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή με γκέλα ο ΠΑΟΚ, άλμα για τον Άρη

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 4η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. ΠΑΟΚ
|4
|10
|4-1
|2. Ολυμπιακός
|3
|9
|9-0
|3. AEK
|3
|9
|4-0
|4. Άρης
|4
|9
|5-3
|5. Βόλος ΝΠΣ
|4
|6
|4-6
|6. Κηφισιά
|4
|4
|6-7
|7. Λεβαδειακός
|3
|4
|4-4
|8. Ατρόμητος
|4
|4
|4-4
|9. Παναιτωλικός
|4
|4
|3-4
|10. ΟΦΗ
|2
|3
|2-2
|11. ΑΕΛ
|3
|2
|3-4
|12. Παναθηναϊκός
|2
|1
|3-4
|13. Αστέρας Τρίπολης AKTOR
|4
|1
|3-7
|14. Πανσερραϊκός
|4
|1
|1-9
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
Η 4η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (21/9) με τις εξής αναμετρήσεις:
17:30: ΑΕΛ - ΑΕΚ
18:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ
21:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
18:00: Ολυμπιακός - Λεβαδειακός
20:30: Άρης - Πανσερραϊκός
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
17:00: ΑΕΚ - Βόλος ΝΠΣ
19:00: ΟΦΗ - Κηφισιά
20:30: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - ΠΑΟΚ
21:00: Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
18:00: Ατρόμητος - ΑΕΛ