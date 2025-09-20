Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή με γκέλα ο ΠΑΟΚ, άλμα για τον Άρη

Ο ψυχωμένος Παναιτωλικός πήρε το 0-0 στην Τούμπα και έσπασε το απόλυτο νικών του Δικεφάλου του Βορρά, την ώρα που το νέο διπλό του Άρη με τον Μανόλο Χιμένεθ τον έφερε στον πόντο από την κορυφή.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 4η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. ΠΑΟΚ 4 10 4-1 2. Ολυμπιακός 3 9 9-0 3. AEK 3 9 4-0 4. Άρης 4 9 5-3 5. Βόλος ΝΠΣ 4 6 4-6 6. Κηφισιά 4 4 6-7 7. Λεβαδειακός 3 4 4-4 8. Ατρόμητος 4 4 4-4 9. Παναιτωλικός 4 4 3-4 10. ΟΦΗ 2 3 2-2 11. ΑΕΛ 3 2 3-4 12. Παναθηναϊκός 2 1 3-4 13. Αστέρας Τρίπολης AKTOR 4 1 3-7 14. Πανσερραϊκός 4 1 1-9

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η 4η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (21/9) με τις εξής αναμετρήσεις:

17:30: ΑΕΛ - ΑΕΚ

18:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ

21:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

18:00: Ολυμπιακός - Λεβαδειακός

20:30: Άρης - Πανσερραϊκός

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

17:00: ΑΕΚ - Βόλος ΝΠΣ

19:00: ΟΦΗ - Κηφισιά

20:30: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - ΠΑΟΚ

21:00: Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

18:00: Ατρόμητος - ΑΕΛ