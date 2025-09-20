Με κορυφαίο του γηπέδου τον Ράιαν Χράβενμπερχ, οι κόκκινοι πήραν το τοπικό ντέρμπι με την Έβερτον (2-1) και εξακολουθούν να καλπάζουν στην κορυφή της Premier League.

Μπορεί να ξόδεψαν ολόκληρες περιουσίες για να φέρουν στο Άνφιλντ πανάκριβους σταρ όπως ο Ίσακ, ο Βιρτς και ο Εκιτικέ. Μπορεί την φανέλα της να φοράει ένας σταρ παγκόσμιας κλάσης, όπως ο Μοχάμεντ Σαλάχ, όμως τα κάστανα από την φωτιά τα έβγαλε ένας… παλιός.

Ο Ράιαν Χράβενμπερχ μπορεί να μην συγκεντρώνει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, όμως είναι αυτός που με την ποιότητα του δίνει την απαιτούμενη ισορροπία για την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

Ο Ολλανδός μέσος έκανε τα πάντα στο τοπικό ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, αφού με γκολ και ασίστ έκρινε τον νικητή (2-1), χαρίζοντας στην Λίβερπουλ την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα.

Με ένα υπέροχο κόψιμο στην περιοχή και τελείωμα φορ, ο Χράβενμπερχ αξιοποίησε μαγικά μπαλιά του Σαλάχ και έκανε από νωρίς το 1-0 (10’), με την Λίβερπουλ να κάνει εξαιρετική εκκίνηση στο ντέρμπι.

Λίγο αργότερα, ο Ολλανδός χαφ έγινε… σερβιτόρος και με έξυπνη κάθετη μπαλιά, σημάδεψε το τρέξιμο του Εκιτικέ (29’), ο οποίος έκανε το 2-0 και έδωσε μαξιλαράκι ασφαλείας στην Λίβερπουλ.

Η Έβερτον που ήταν πολύ πιο ενερητική από ότι σε άλλα ντέρμπι στο ίδιο γήπεδο, μείωσε με… τούβλο του Γκέιγ (58’, 2-1), ωστόσο οι κόκκινοι κράτησαν χωρίς πρόβλημα το 2-1, που τους φέρνει ήδη στο +6 από τους διώκτες τους, αλλά με παιχνίδι περισσότερο.