Οι πρώτοι σκόρερ στην Premier League μέχρι στιγμής

Ο συνήθης ύποπτος, Έρλινγκ Χάαλαντ, βρίσκεται ξανά στην κορυφή, αλλά πίσω του ακολουθούν πρόσωπα που δίνουν μια νέα ματιά στην μάχη των γκολ.
5 γκολ - Έρλινγκ Χάαλαντ
Ο Νορβηγός killer της Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Στα πρώτα παιχνίδια έχει βρει πέντε φορές δίχτυα.
3 γκολ - Βίκτορ Γιόκερες
Ο Σουηδός επιθετικός που μετακόμισε το καλοκαίρι στην Premier League δεν άργησε να δείξει το ταλέντο του. Με τρία γκολ ήδη, αποδεικνύει ότι μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για κάθε άμυνα.
3 γκολ - Αντουάν Σεμένιο
Ο Γκανέζος αξιοποιεί στο έπακρο την ευκαιρία του και μετρά ήδη τρία γκολ με την φανέλα της Μπόρνμουθ
3 γκολ - Ούγκο Εκιτίκε
Ο Γάλλος δείχνει ότι δεν χρειάζεται πολύ χρόνο προσαρμογής. Με τρία τέρματα στο ενεργητικό του (το τελευταίο μάλιστα πριν λίγη ώρα) έχει ήδη μπει στην κουβέντα για τους σκόρερ.