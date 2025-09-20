MENU
Οι πρώτοι σκόρερ στην Premier League μέχρι στιγμής

Η σεζόν στην Premier League έχει ξεκινήσει δυνατά και οι πρώτες κόντρες στον πίνακα των σκόρερ έχουν ήδη πάρει σάρκα και οστά

Ο συνήθης ύποπτος, Έρλινγκ Χάαλαντ, βρίσκεται ξανά στην κορυφή, αλλά πίσω του ακολουθούν πρόσωπα που δίνουν μια νέα ματιά στην μάχη των γκολ.

5 γκολ - Έρλινγκ Χάαλαντ

Ο Νορβηγός killer της Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Στα πρώτα παιχνίδια έχει βρει πέντε φορές δίχτυα.

3 γκολ - Βίκτορ Γιόκερες

Ο Σουηδός επιθετικός που μετακόμισε το καλοκαίρι στην Premier League δεν άργησε να δείξει το ταλέντο του. Με τρία γκολ ήδη, αποδεικνύει ότι μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για κάθε άμυνα.

3 γκολ - Αντουάν Σεμένιο 

Ο Γκανέζος αξιοποιεί στο έπακρο την ευκαιρία του και μετρά ήδη τρία γκολ με την φανέλα της Μπόρνμουθ

3 γκολ - Ούγκο Εκιτίκε

Ο Γάλλος δείχνει ότι δεν χρειάζεται πολύ χρόνο προσαρμογής. Με τρία τέρματα στο ενεργητικό του (το τελευταίο μάλιστα πριν λίγη ώρα) έχει ήδη μπει στην κουβέντα για τους σκόρερ.

