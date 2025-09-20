Αγώνας «ζωής» ή «θανάτου» την 4η αγωνιστική: Από μόνο του είναι πολύ λάθος

Η σημασία των αιώνιων ντέρμπι πάντα είναι μεγάλη οπότε για τον Παναθηναϊκό καλύτερα που του ήρθε ο αγώνας μια τέτοια στιγμή, αν και το λάθος είναι η ίδια η ανάγκη των Πράσινων.

Η κατάσταση στον Παναθηναϊκό είναι ξύσαμε τον πάτο και πάμε πιο κάτω. Σε επίπεδο ψυχολογίας, πίστης, εμπιστοσύνης απέναντι στον οργανισμό. Αν ειπωθεί απλά πως η ομάδα έχει ελπίδα για κάτι, θα… πέσουν τα φάσκελα βροχή και ποιος μπορεί να αδικήσει

όσους τα ρίξουν εδώ που τα λέμε.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, είναι καλό που ήρθε το ντέρμπι αιωνίων στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Ένα εντός έδρας ματς με θεωρητικά βατό αντίπαλο, θα είχε περισσότερες πιθανότητες για βαθμούς. Δε θα άλλαζε το παραμικρό στην ψυχολογία όμως. Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, είναι το δυσκολότερο ματς που μπορούσε να έρθει αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα όμως, είναι και το ιδανικό για να «μαλακώσει» κάπως αυτή η εσωστρέφεια, η αγανάκτηση, η οργή, η απαξίωση, πείτε το όπως θέλετε μέσα θα είστε.

Το θέμα για τον Παναθηναϊκό είναι πως αναζητά απλά το να μείνει «ζωντανός». Την 4η αγωνιστική δίνει ματς «ζωής» ή «θανάτου», σε ένα ντέρμπι αιωνίων. Κατά συνέπεια δίνει τη δυνατότητα και στον Ολυμπιακό να του προκαλέσει τεράστια ζημιά. Το αντιλαμβάνεται ο καθένας αυτό. Όσο κίνητρο έχει ο Παναθηναϊκός για να μείνει όρθιος, άλλο τόσο έχει και ο αιώνιος για να τον ρίξει απ’ τον «γκρεμό».

Από μόνα τους τα δεδομένα του αγώνα, δείχνουν το πόσο λάθος έχουν πάει τα πάντα. Γιατί ξανά βρέθηκε το Τριφύλλι στη φάση του κυνηγάμε την ουρά μας. Δηλαδή πρέπει πάση θυσία να νικήσει τον Ολυμπιακό, για να συνεχίσει να είναι πίσω από τις πρώτες θέσεις. Μην ξεχνάμε κάτι, η διαφορά δεν είναι απλά απ’ τον αιώνιο αλλά απ’ όλους τους διεκδικητές του τίτλου. Καλύπτεται σαφώς, απλά η ιδιοσυγκρασία του Παναθηναϊκού των τελευταίων ετών, δεν είναι αυτή της ομάδας που θα κυνηγά και δε θα επηρεαστεί. Πάντα είναι κουραστικό να τρέχεις μπας και φτάσεις κάπου, χωρίς να έχεις εσύ το δικαίωμα να «στραβοπατήσεις».

Ο Κόντης που ανέλαβε και θα κοουτσάρει την ομάδα, δε φταίει σε κάτι προφανώς. Ο άνθρωπος προς τιμήν του είναι που δέχτηκε ένα τέτοιο φορτίο, γιατί ο Παναθηναϊκός στην τωρινή του κατάσταση πιο εύκολο είναι να σε «φάει» παρά να σε αναδείξει. Από την άλλη βέβαια, με 2-3 νίκες στο Τριφύλλι, θα ανοίξουν αυτόματα 10 πόρτες στον κάθε προπονητή. Μαγκιά του λοιπόν που θεωρεί πως μπορεί να «χτίσει» κάτι καλό για τον εαυτό του και κατά συνέπεια για την ομάδα. Καθώς το ένα φέρνει το άλλο στην προκειμένη περίπτωση.

Η κατάσταση είναι ξεκάθαρα απίστευτα δύσκολη. Παίζει ο Παναθηναϊκός χωρίς να έχει αφήσει κανέναν να πιστεύει σε αυτόν πλέον. Δίχως να επιτρέπει την ύπαρξη ηρεμίας στο παραμικρό. Και δεν μπορεί διαρκώς να του φταίνε οι άλλοι. Τόσα χρόνια πέρασαν και η λέξη παραίτηση δεν έχει ακουστεί από κανέναν. Τόσο καλά πάνε όλα που ούτε ένας δεν έκρινε σκόπιμο να παραιτηθεί; Σε ένα καράβι που διαρκώς βουλιάζει γιατί σαν τον Τιτανικό βρίσκει σε παγόβουνο. Το φτιάχνουν και μετά προσπαθεί να ξαναπεράσει απ’ το ίδιο σημείο, ελπίζοντας πως το παγόβουνο θα είναι καλό μαζί του.

Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι το δέντρο. Απλά αν δεν προσεχθεί, θα πέσεις πάνω του και… αντίο. Όμως δεν παύει να είναι το δέντρο. Το δάσος είναι τεράστιο, χαοτικό, σκοτεινό και δεν μπορεί να βγει άκρη. Ακόμη κι αν γίνει με τα δεδομένα αυτά, θα είναι περισσότερο συμπτωματικό και όχι σύμφωνα με κάποιο σχέδιο που εφαρμόστηκε και έφερε αποτέλεσμα.

Για τώρα, ας δούμε τι θα γίνει στο ματς με τον Ολυμπιακό. Είναι τέτοια η δύναμη των ντέρμπι αιωνίων που ήρθε σαν προσφορά στον Παναθηναϊκό στην κατάσταση που βρίσκεται. Γιατί μια νίκη θα βοηθήσει να υπάρξει ελάχιστη ηρεμία. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα αλλάξουν τα δεδομένα και τα πουλάκια θα κελαηδούν ο ουρανός θα μοιάζει πιο γαλανός κι άλλα τέτοια όμορφα…

Υ.Γ. Ρεμπρόφ και Φαν Μπόμελ λέγεται πως είναι οι πρώτες επιλογές για τον πάγκο. Εξαιρετικοί ως παίκτες, ως προπονητές έχουν δείξει συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένα επίπεδα. Συγγνώμη αλλά τα δεδομένα και οι απαιτήσεις της Φερεντσβάρος και της Αντβέρπ, δεν συγκρίνονται με αυτά του Παναθηναϊκού. Ειδικά στη σημερινή του μορφή. Δε σημαίνει πως θα αποτύχουν αν αναλάβουν φυσικά. Απλά όταν λέμε πως η αναζήτηση αφορά τεχνικό με εμπειρίες, πρωταθλητισμό, ηγετική προσωπικότητα, ικανό να οδηγήσει τον οργανισμό και να ανεβάσει την ψυχολογία, τότε περιμένεις κάτι καλύτερο. Τέλος πάντων όποιον επιλέξουν να είναι ο ιδανικός, αυτό μετρά. Όταν έχεις… καεί με τις προηγούμενες επιλογές όμως, κοιτάς για κάτι ταιριαστό με την ιδιοσυγκρασία και την ψυχολογία του κλαμπ.