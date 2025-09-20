ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Νίκολιτς, αυτά που θέλει να δει στη Λάρισα και αυτά που θέλει να διορθώσει (vid)

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με πρωινή προπόνηση την προετοιμασία της στα Σπάτα και πλέον επικεντρώνεται στην κυριακάτικη μάχη με την Λάρισα στο AEL FC Arena (σέντρα στις 17:30, Cosmote Sport 1 HD).

Πρόκειται για τη δεύτερη σερί εκτός έδρας δοκιμασία της Ένωσης στο πρωτάθλημα και τρίτη αν συνυπολογίσουμε και το παιχνίδι στο Αιγάλεω, με τον Μάρκο Νίκολιτς να γνωρίζει πολύ καλά τις δυσκολίες και τις παγίδες που υπάρχουν. Ο Σέρβος τεχνικός έχει αναλύσει στους παίκτες του τον αντίπαλο, όπως τους έχει μεταφέρει και κάποια πράγματα που δεν του άρεσαν σε Λιβαδειά και Αιγάλεω...

«Δεν μου άρεσε ο τρόπος που ολοκληρώσαμε τα τελευταία δύο παιχνίδια. Γιατί, φυσιολογικά, θα πρέπει να τελειώνουμε αυτά τα παιχνίδια νωρίτερα, με το λιγότερο ένα γκολ ακόμη. Από την άλλη πλευρά, μου άρεσε που δεν δεχθήκαμε γκολ. Οπότε, θα ήταν καλό να συνεχίσουμε έτσι, αν αυτό είναι δυνατόν», ήταν τα λόγια του στις χθεσινές δηλώσεις. Λόγια, που μαρτυρούν τι ακριβώς πρέπει να διορθώσουν οι παίκτες του.

Ο Νίκολιτς δεδομένα κρατά το mentality που έβγαλε η ομάδα του, δεδομένα κρατά το απόλυτο στο Πρωτάθλημα και την ιδανική πρεμιέρα στο Κύπελλο, δεδομένα κρατά το σερί clean sheets που τρέχει η ΑΕΚ, η οποία έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της στα επτά από τα δέκα παινίδια που έχει δώσει φέτος. Ένα πράγματι, εντυπωσιακό στατιστικό. Το οποίο θα είναι ευχής έργον για τον ίδιο, να διευρυνθεί στην εκτός έδρας δοκιμασία με τη Λάρισα. Μια δοκιμασία η οποία μόνον εύκολη δεν είναι. Κάτι που αναγνωρίζει, και ο ίδιος ο Νίκολιτς.

«Θα είναι ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Έχουν μεγάλο κίνητρο, από ό,τι βλέπω, για το παιχνίδι εναντίον μας, κάτι που είναι εντάξει, κάτι που είναι θεμιτό από την πλευρά τους, το να έχουν κίνητρο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Ελπίζω ότι οι συνθήκες και ο αγωνιστικός χώρος θα είναι καλός, το γήπεδο -από όσα ξέρω- είναι ένα καλό γήπεδο. Οπότε, θα είναι ένα κανονικό παιχνίδι ποδοσφαίρου. Ίσως όχι η πιο φιλική ατμόσφαιρα για εμάς, αλλά είμαστε εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι, για τον στόχο μας, να συνεχίσουμε το σερί των καλών αποτελεσμάτων που τρέχουμε εδώ και τρεις μήνες».

Οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς

Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να πάει στην ίδια λογική του 4-4-2 ή 4-4-1-1 αν θέλετε, με μια ενδεκάδα που θα μοιάζει, ενδεχομένως να είναι και ακριβώς ίδια, με αυτή της Λιβαδειάς. Επί της ουσίας, τα ερωτήματα είναι δυο. Αν θα ξεκινήσει ο Πήλιος ή ο Πενράις αριστερά και ποιος θα κινείται στο 10, ο Μάνταλος ή ο Κοϊτά. Ο Στρακόσα δεδομένα θα επιστρέψει κάτω από την εστία, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας θα είναι στην άμυνα, ο Ρότα δεξιά και όπως προείπαμε, ένας εκ των Πήλιου-Πενράις αριστερά.

Στον άξονα θα δούμε εκτός απροόπτου το δίδυμο των Μαρίν-Πινέδα, με τους Ελίασον-Κουτέσα στα άκρα δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, τον Μάνταλο ή τον Κοϊτά στο 10 και τον Γιόβιτς στην κορυφή. Να σημειώσομε βέβαια εδώ πως ο Μάρκο Νίκολιτς τις περισσότερες φορές επιφυλάσσει μια-δυο εκπλήξεις στην ενδεκάδα όποτε δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί και στο προσεχές ματς με την ΑΕΛ. Θυμίζουμε για την ιστορία πως εκτός είναι οι ανέτοιμοι Περέιρα-Γκατσίνοβιτς ενώ ερωτηματικό είναι η κατάσταση του Ζίνι ο οποίος αντιμετώπισε ένα θεματάκι στο Αιγάλεω.