Νίκη με άνεση για τους Παίδες του Ολυμπιακού στην «πρεμιέρα»

Να σημειώσουμε πως τα πρωταθλήματα υποδομής Κ15 και Κ17 ξεκίνησαν από την 3η αγωνιστική και οι πρώτες δύο θα παιχτούν ως εμβόλιμες κατά τη διάρκεια της σεζόν.
Η ομάδα του Τάσου Πάντου ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα και μόλις στο 2ο λεπτό ο Κοτρομαγιάς άνοιξε το σκορ για το 0-1. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και σε διάστημα τριών λεπτών ο Τσαβούρογλου κατάφερε να πετύχει χατ τρικ σκοράροντας στο 23′ για το 0-2, στο 24′ για το 0-3 και στο 26′ για το 0-4 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να μην μπορεί να αντιδράσει σε κανένα από τα τρία τελειώματα.
Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά όμως οι «ερυθρόλευκοι» ήταν εκείνοι που είχαν τον απόλυτο έλεγχο.
Στο 53′ μετά από ασίστ του Τριανταφύλλου, ο Αθανασόπουλος έγινε αποδέκτης της μπάλας και την έστειλε στα δίχτυα για το 0-5 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Θ. Αναστασιάδης): Τσονόγλου, Δεμίρης, Ράλλης, Φωτιάδης, Πιπιλακίδης, Φολόκης, Στεφανίδης, Σιάπκας, Κουτροβέλης, Τερνεκτζής.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τ. Πάντος): Ζαρακάς, Κολλιός, Τσαμπέλης, Βιδάλης, Μούτας, Δημόπουλος (41′ Σαϊτάνης), Τζεβελέκος, Τριανταφυλλίδης (60′ Μπέτσικας), Τσαβούρογλου (41′ Αθανασόπουλος), Κοτρομαγιάς (52′ Μερεμετσάκης), Φλέγκας (60′ Ζώχιος).