Ξεκίνημα με νίκη για την Κ15 του Παναθηναϊκού

Η Κ15 του Παναθηναϊκού νίκησε με 3-0 την Κηφισιά, σε αναμέτρηση που έλαβε χώρα στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος.

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης ήταν ισορροπημένο, με το «Τριφύλλι» πάντως να παίρνει μετά το δεκάλεπτο τον έλεγχο και να απειλεί για πρώτη φορά στο 10', με ωραία ατομική προσπάθεια του Δήμου. Στο 24' οι «πράσινοι» κέρδισαν πέναλτι με τον Γρηγοριάδη και ο Δήμος ευστόχησε από τα 11 βήματα, διαμορφώνοντας το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο και έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Κρασανάκη στα πρώτα λεπτά. Τελικά το 2-0 ήρθε στο 55', με τον Δημακόπουλο να κάνει την κάθετη και τον Κασίμο να πλασάρει από κοντά και να «σφραγίζει» τη νίκη της ομάδας του.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 72', όταν ο Κρασανάκης εκτέλεσε το κόρνερ και μετά την πρώτη κεφαλιά του Κασίμου, ο Μυλωνάς βρήκε δίχτυα.

Παναθηναϊκός Κ15: Κουφόπουλος, Ψοφάκης (61' Μυλωνάς), Ρεμούνδος, Αγγελόπουλος, Γρηγοριάδης, Κάσιμος, Βελούδης (75' Βελούδης), Δημητρακόπουλος (61' Πάλλης), Κρασανάκης, Δήμος (75' Πανταζής), Μωϋσιάδης (65' Πετρίδης).

Κηφισιά Κ15: Τζιγκιτζέλας, Αποστολάτος, Μπαγινέτας, Μανιδάκης, Καινούριος,Πάντος, Σουψάνας, Παροτσίδης, Μπάμπαλης, Κωνσταντόπουλος, Ζούπα.