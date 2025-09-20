Τρείς βαθμοί (ακόμα) στην... τσέπη για τον ΠΑΟΚ στη Super League K19, κερδίζοντας τον Παναιτωλικό (1-0) στη Θεσσαλονίκη με εύστοχο πέναλτι του Τσιότα.

Μετά το «κομβικό» διπλό στην Κρήτη επί του ΟΦΗ, οι Κυπελλούχοι του Πέτρου Τσιαπακίδη υποδέχτηκαν στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής την ομάδα του Αγρινίου με στόχο το 3/3 και την παραμονή στην κορυφή.

Ελάχιστες οι αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα από πλευράς Δικεφάλου, ο οποίος ξεκίνησε με τον Μπελερή κάτω από τα δοκάρια και τους Τσιότα, Αυγητίδη, Τσίτσκα και Ντούνγκα στην άμυνα από τα δεξιά προς τ΄αριστερά. Ο Ελευθεριάδης με τον Παπαδόπουλο στα χαφ και τον Τουρσουνίδη στο «10», έχοντας στα... φτερά τους Παπανικολόπουλο-Μπέρδο και φορ τον Στύλο.

Αρκετά πιεστικοί οι ασπρόμαυροι από νωρίς, κλείνοντας στα «καρέ» τους παίκτες του Παναιτωλικού, με αρκετά κόρνερ να περνάνε ανεκμετάλλευτα.

Το πολυπόθητο γκολ για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 35΄όταν από την άσπρη «βούλα» ο Τσιότας, όπως και στο παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο, «λύτρωσε» την ομάδα του, η οποία δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από την ομάδα του Αγρινίου.

Στην επανάληψη μάλιστα, ο Παναιτωλικός έμεινε με δέκα παίκτες από το 53ο λεπτό, με τον Δικέφαλο να κρατά με σχετική ασφάλεια το 1-0 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, πετυχαίνοντας την τρίτη σερί νίκη του στη Super League.

Πλέον ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην κορυφή με 9 βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές, περιμένοντας δίχως... άγχος το αυριανό (21/9) ντέρμπι «αιωνίων», πριν ταξιδέψει στην Τρίπολη να αντιμετωπίσει τον τοπικό Αστέρα. Ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο Αγρίνιο.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Κ19: Μπελερής, Τσιότας, Ντούνγκα, Τσίτσκας, Αυγητίδης, Ελευθεριάδης, Παπαδόπουλος, Παπανικολόπουλος, Μπέρδος, Τουρσουνίδης, Στύλος

Παναιτωλικός Κ19: Σπούδας, Μεγγίδης, Αδαμόπουλος, Λαζαρίδης, Καρκαμάνης, Φερεκίδης, Γιωτόπουλος, Γερνάς, Βασιλείου, Βέργος, Αλμπάνης