Το σεμινάριο της ΚΕΔ για το VAR (vid+pics)

Το πρώτο σεμινάριο της σεζόν για διαιτητές VAR πραγματοποιήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας την Παρασκευή 19/09 στο VAR Center, το οποίο έχει ανακαινιστεί ώστε να υποστηρίζει νέες τεχνολογικές δυνατότητες και το ημιαυτόματο οφσάιντ.

Το σεμινάριο που έχει το όνομα VAR ROOM θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση με στόχο τη συνεχή βελτίωση λειτουργίας του project.

Όπως αναφέρει στην ενημέρωσή της η ΕΠΟ, στο VAR center, το "σπίτι της διαιτησίας" στο Μαρούσι, προστέθηκαν 4 νέες αίθουσες και ο απαραίτητος εξοπλισμός, προκειμένου να αξιοποιηθούν νέες τεχνολογικές δυνατότητες και να υποστηριχθεί κατάλληλα το ημιαυτόματο οφσάιντ. Ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά και ο υπεύθυνος του VAR, Πάολο Βαλέρι, ανακοίνωσαν στους διαιτητές την πραγματοποίηση ενός σεμιναρίου VAR ανά μήνα, που θα περιλαμβάνει δύο βασικές ενότητες, ανάλυση και συζήτηση για τις παρεμβάσεις VAR των προηγούμενων αγωνιστικών και εξάσκηση στην προσομοίωση φάσεων. Τα μηνιαία σεμινάρια θα πραγματοποιεί ο κ. Βαλέρι.

Ο κ. Λανουά καλωσόρισε τους διαιτητές και τους μίλησε για τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στη διαιτησία: "Η ΕΠΟ επένδυσε στο VAR, με τη δημιουργία των προϋποθέσεων για να λειτουργήσει με ακόμη καλύτερο τρόπο το σύστημα. Συνεργαζόμαστε με την εταιρία Hawk-eye, η οποία διαθέτει την τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Οι εγκαταστάσεις βελτιώθηκαν προκειμένου να μπορούν να υποστηρίξουν τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και το ημιαυτόματο οφσάιντ, όπως φυσικά και όλες τις διαδικασίες. Οπότε τώρα κι εμείς οφείλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, να δώσουμε βάση στα σεμινάρια και να φροντίσουμε με κάθε δυνατό τρόπο να βελτιώσουμε τις ικανότητές μας και συνολικά το επίπεδο μας".



Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔ/ΕΠΟ και υπεύθυνος του VAR, Πάολο Βαλέρι, ο οποίος αφού ζήτησε από τους διαιτητές να δώσουν τη μέγιστη δυνατή σημασία στην εκπαίδευση, προχώρησε στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου, που αφορούσε σε ανάλυση φάσεων των πρώτων αγωνιστικών της Super League 1 και της League phase του Κυπέλλου. Η συζήτηση περιστράφηκε κυρίως σε θέματα επικοινωνίας του διαιτητή με τους διαιτητές VAR και στην ανάγκη για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ειδοποίηση του διαιτητή, αλλά και την επιλογή της σωστής γωνίας λήψης ώστε να διευκολυνθεί ο διαιτητής στη λήψη σωστής και γρήγορης απόφασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Βαλέρι εστίασε ιδιαίτερα στην ανάγκη για μείωση του χρόνου διακοπής για εξέταση των φάσεων, κάτι που αποτελεί κατεύθυνση της FIFA και της UEFA.



Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου περιλάμβανε εργασία των διαιτητών στους προσομοιωτές και την αντίστοιχη ανάλυση φάσεων και παρεμβάσεων VAR, με παραδείγματα από αγώνες.

* Τόσο στην ανάλυση των φάσεων όσο και στην εργασία προσομοίωσης στο VAR ROOM, συμμετείχε ο Marko Ivaci, VAR Lead της Hawk-eye, ο οποίος μίλησε στους διαιτητές για ζητήματα της αρμοδιότητας του, κυρίως τεχνικής φύσης.