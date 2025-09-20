Eνίσχυση από τα Γιαννιτσά - Πέντε «αετόπουλα» στο PAOK Academy (pics)

Με πέντε παίκτες από την Αθλητική Ακαδημία Γιαννιτσών ενισχύεται το PAOK Academy, το οποίο συνεχίζει να «κοιτάει» το μέλλον.

Πρόκειται για τους Γκαντσίδη Γιώργο (2015), Γκαντσίδη Βασίλη (2017), Κοσκερίδη Βασίλη (2016), Ζιώγα Χρήστο (2012) και Γυριχίδη Γιώργο (2013), όλοι αγωνιζόμενοι στην ακαδημία της πόλης της Πέλλας, κάνοντας πλέον το επόμενο «βήμα» στη Θεσσαλονίκη και τα «φυτώρια» του Δικεφάλου.

Μία ακόμα «επένδυση» στο μέλλον για το PAOK Academy, το οποίο συνεχίζει τη «στελέχωσή» του σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες, συνεργαζόμενο με αρκετές ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αθλητικής Ακαδημίας Γιαννιτσών: