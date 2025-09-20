Ισημερινός: Τρίτος ποδοσφαιριστής δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο!

Ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής από τον Ισημερινό σκοτώθηκε (19/9) σε ένοπλη επίθεση, ανεβάζοντας σε τρεις τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που έχουν δολοφονηθεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Τζόναθαν Γκονσάλες, 31 ετών, πρώην παίκτης της Ολίμπια στην Παραγουάη και της Λεόν στο Μεξικό, που αγωνιζόταν για την ομάδα 22 Ιουλίου (Β’ κατηγορία), υπέστη «τραύματα από πυροβολισμούς», σύμφωνα με την αστυνομία. Ένα δεύτερο θύμα, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αναγνωριστεί, πέθανε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Η επίθεση σημειώθηκε σε ένα σπίτι στην παράκτια επαρχία Εσμεράλδας, στα σύνορα με την Κολομβία, η οποία μαστίζεται από συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών.

Συνολικά τρεις ποδοσφαιριστές σκοτώθηκαν τον Σεπτέμβριο ως αποτέλεσμα της βίας. Στις 10 Σεπτεμβρίου, οι Μαικόλ Βαλένθια και Λεάντρο Γέπες, παίκτες της ομάδας Εξάπρομο Κόστα (Β’ κατηγορία), σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση στη νοτιοδυτική παράκτια πόλη Μάντα.

Σύμφωνα με τον σύλλογο, οι παίκτες ήταν παράπλευρα θύματα, καθώς δεν ήταν ο στόχος της επίθεσης.

Στον Ισημερινό, οι ανθρωποκτονίες αυξήθηκαν από 6 ανά 100.000 κατοίκους το 2018 σε 38 το 2024, με ρεκόρ 47 το 2023. Η χώρα κάποτε θεωρούνταν ασφαλές καταφύγιο μεταξύ Κολομβίας και Περού, των μεγαλύτερων παραγωγών κοκαΐνης στον κόσμο.