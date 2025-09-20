Μουντιάλ 2026: Περισσότεροι από 4.500.000 φίλαθλοι υπέβαλαν αίτηση για εισιτήρια

Περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια φίλαθλοι από 216 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο υπέβαλαν αίτηση για να αγοράσουν εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11.6-19.7) των 104 αγώνων, κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης περιόδου συμμετοχής στην προπώληση εισιτηρίων.

Ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων υποβλήθηκε από κατοίκους των τριών χωρών υποδοχής - των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά, με αυτή τη σειρά. Οι δέκα πρώτες χώρες, κατά σειρά ζήτησης, συμπληρώθηκαν από τη Γερμανία, την Αγγλία, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Κολομβία, την Ισπανία και την Ιταλία.

«Αυτά δεν είναι μόνο εξαιρετικά στοιχεία, αλλά και μια ισχυρή δήλωση», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο και πρόσθεσε:

«Όλος ο κόσμος θέλει να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: τη μεγαλύτερη, πιο συμπεριληπτική και πιο συναρπαστική διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ. Από τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι χώρες μεγάλες και μικρές σε κάθε ήπειρο, οι οπαδοί αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι το πάθος για το ποδόσφαιρο πραγματικά τους ενώνει, καθώς ανυπομονούν να παρακολουθήσουν αγώνες και στις τρεις χώρες υποδοχής. Και το 2026, με 48 ομάδες να παίζουν σε 16 απίστευτες πόλεις, ο κόσμος θα ενωθεί στη Βόρεια Αμερική όπως ποτέ άλλοτε».

Οι επόμενες φάσεις πώλησης εισιτηρίων θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο