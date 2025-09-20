Gazzetta dello Sport: «Οπαδοί του Παναθηναϊκού μαζί με άλλους από την Ευρώπη στο Λάτσιο-Ρόμα»

Συναγερμός στις ιταλικές Αρχές για την παρουσία οπαδών απ' όλη την Ευρώπη στο "Ολίμπικο", για το μεγάλο ντέρμπι Λάτσιο-Ρόμα.

«Οι Έλληνες ultras της Θύρας 13 (Παναθηναϊκός), οι Κροάτες Bad Blue Boys (Ντιναμό Ζάγκρεμπ) και οι Ισπανοί Frente Atletico (Ατλέτικο Μαδρίτης), αναμένονται για το αυριανό (21/9-13:30) ντέρμπι στο Olimpico, στη Curva Sud, μαζί με τους αδελφούς τους της Ρόμα».

Αυτό αναφέρει η ιστοσελίδα της ιταλικής εφημερίδας «Gazzetta dello Sport», σημειώνοντας ότι «η άφιξη στην πρωτεύουσα αρκετών ομάδων ultras από το εξωτερικό, μαζί με οπαδούς της Λάτσιο και της Ρόμα, σε συνδυασμό με την ασυνήθιστη χρονική στιγμή του ντέρμπι της Ρώμης λόγω ανησυχιών για τη δημόσια τάξη, αντιπροσωπεύει ήδη μια ήττα για το ποδόσφαιρο και για την Αιώνια Πόλη, ειδικά στο Έτος Ιωβηλαίου».

Γράφει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων:

«Για το αυριανό ντέρμπι στο Olimpico, στο Curva Sud, μαζί με τους αδελφούς τους της Ρόμα, αναμένονται οι Έλληνες ultras της Θύρας 13 (Παναθηναϊκός), οι Κροάτες Bad Blue Boys (Ντιναμό Ζάγκρεμπ) και οι Ισπανοί Frente Atletico (Ατλέτικο Μαδρίτης).

Παράλληλα με την ομάδα της Λάτσιο στο Βορρά βρίσκονται οι Πολωνοί Sharks Hooligans (Βίσλα Κρακοβίας), οι Άγγλοι Inter City Firm (Γουέστ Χαμ) και οι Βούλγαροι West Sofia (Λέφσκι Σόφιας).

Κατεβαίνουν στην πόλη, μυώδεις και άγριοι, σαν τους βάρβαρους του παρελθόντος, περιμένοντας 1.500 αστυνομικούς. Στο τελευταίο ντέρμπι, 24 τραυματίστηκαν».