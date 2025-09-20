Ασταμάτητος ο Μπρίτo: Συνεχίζει στα 42 του σε ομάδα της... Χαλκιδικής! (pic)

Ο Έντι Μπρίτο αποδεικνύει πως η ηλικία στο ποδόσφαιρο είναι απλά ένας... αριθμός!

Ο Εντουάρντο Μπρίτο όχι απλώς δεν κρεμάει ακόμα τα παπούτσια του, αλλά συνεχίζει την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Ελλάδα στα 42 του χρόνια!

Η ομάδα του Άρη Κασσάνδρειας προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του έμπειρου Βραζιλιάνου μέσου.

Μετά από μια μακρά και γεμάτη πορεία, κυρίως με τη φανέλα του Ατρομήτου αλλά και άλλων συλλόγων, ο Μπρίτο αποφάσισε να παραμείνει ενεργός και να αγωνιστεί στη Χαλκιδική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σπουδαία μεταγραφή! Ο Λουίζ Εντουάρντο Σαντάνα Μπρίτο είναι πλέον παίκτης του Άρη Κασσάνδρειας! Με πάνω από 250 συμμετοχές στη Super League, ο Μπρίτο φέρνει τεράστια εμπειρία και ποιότητα στην ομάδα μας, ενώ με την παρουσία του θα αποτελέσει σημαντικό στήριγμα και καθοδηγητή για τους πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές της ομαφας μας.



Κάποιες από της ομάδες που έχει αγωνιστεί:

Ατρόμητος Αθηνών

Απόλλων Καλαμαριάς

Άρης Λεμεσού

Νίκη Βόλου

Καλώς ήρθες στην οικογένεια του Άρη Κασσάνδρειας, Μπρίτο!».