Το μεγάλο ντέρμπι "αιωνίων" και ο τρόπος που θα ετοιμαστούν οι δύο μονομάχοι. Η αντίδραση που ψάχνει ο ΠΑΟΚ, το πρώτο αποτύπωμα Νίκολιτς στην ΑΕΚ και η... ομαδάρα του Λεβαδειακού. Ο Πρωινός Τύπος "κεντάει"!

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ - LIVE SPORT

Ο αγωνιστικός κατήφορος του Παναθηναϊκού, η απομάκρυνση του Βιτόρια και η πρόσληψη του Κόντη, σε συνάρτηση με την οργή του κόσμου για την διοίκηση, δίνουν στο αυριανό ντέρμπι τον χαρακτηρισμό «ορόσημο» για το αγωνιστικό (και όχι μόνο) μέλλον του Τριφυλλιού. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, υποδέχεται τον Ολυμπιακό, σε ένα ματς βαθμολογικά κρίσιμο για τους Πράσινους και πολύ... περίεργο για τους Ερυθρόλευκους. Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε κακό mood. Ο Ολυμπιακός είναι σαφώς σε καλύτερη κατάσταση, αλλά όχι σε ιδανική και πάει για δύο αποτελέσματα. Με νίκη θα ξεχάσει το στραβοπάτημα με την Πάφο και θα βρεθεί σε κατάσταση ευφορίας. Και με ισοπαλία όμως ευχαριστημένος θα είναι, αφού δεν θα διατηρήσει τη (μεγάλη) διαφορά από τον «αιώνιο» αντίπαλο.

Όσο κι αν αυτά τα ντέρμπι έχουν ιδιαίτερο χρώμα και πάντα εμπεριέχουν το απρόβλεπτο, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είναι το ξεκάθαρο φαβορί για μένα για τη νίκη. Αποπνέει ποδοσφαιρική υγεία, διαθέτει έναν προπονητή που εφαρμόζει του πλάνο του πιστά και έχει δικαιωθεί και με το παραπάνω γι' αυτό, έχει ποιοτικό ρόστερ και ξεκίνησε τη σεζόν ως επικρατέστερη ομάδα για την κατάκτηση ακόμη ενός τίτλου. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός παίζει μόνο για τη νίκη. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα τον αφήσει πολύ πίσω. Με τον Κόντη στον πάγκο, οι Πράσινοι πάνε στο ντέρμπι σε ελαφρώς καλύτερες συνθήκες από ό,τι αν παρέμενε ο Βιτόρια.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Στον Παναθηναϊκό γνωρίζουν ότι μία νίκη με τον Ολυμπιακό σβήνει οποιοδήποτε προηγούμενο κακό αποτέλεσμα. Συζητείται πολύ ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει προπονητή τον -κάπως άπειρο- Χρήστο Κόντη. Οι προπονητές στα ντέρμπι αυτά παίζουν μικρό ρόλο. Τη σεζόν 2023-24 ο Παναθηναϊκός έμεινε αήττητος σε έξι παιχνίδια με τον Ολυμπιακό (τέσσερα για το πρωτάθλημα και δύο για το Κύπελλο), μολονότι είχε αλλάξει τρεις προπονητές σ' αυτά τα ματς... Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν φέτος μυστήρια συμπεριφορά. Ο Παναθηναϊκός ήταν άκεφος, όχι μόνο με Λεβαδειακό και Κηφισιά, αλλά και με την Καλλιθέα για το Κύπελλο. Ο Ολυμπιακός σε τέσσερα παιχνίδια στη σειρά δεν έχει σκοράρει στο πρώτο 45λεπτο. Όπως αποδείχθηκε με την Πάφος, όταν πετάς ημίχρονο δεν είναι δεδομένο ότι στην επανάληψη θα βρεις το γκολ που ψάχνεις. Ακόμα κι αν έχεις τον Ελ Καμπί και τον Ταρεμί.

Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχον μία παράξενη δυσκολία στο γκολ… Το ζήτημα και των δύο ομάδων δεν είναι με ποιους θα ξεκινήσουν, αλλά πώς θα αγωνιστούν. Ο Παναθηναϊκός αν επιμηκυνθεί κι επιτρέψει τα ένας εναντίον ενός στην άμυνά του μπορεί να έχει προβλήματα σαν αυτά που του δημιούργησε η Κηφισιά - αν και η παρουσία του Κώτσιρα θα κάνει πιο δυνατή την άμυνα. Ο Ολυμπιακός, απ' την άλλη, πρέπει να παίξει με περισσότερη ένταση και σίγουρα περισσότερο κάθετα, διότι αν βρεθεί πίσω στο σκορ κι αρχίσει τις σέντρες θα είναι δύσκολο στη Λεωφόρο, όπου πάντοτε ζορίζεται, να βρει τρόπο να φέρει το ματς στα ίσια.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ - FORZA

Τι σοκ ήταν αυτό! Όλο το προηγούμενο διάστημα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ φέτος δεν έχει σκαμπανεβάσματα και μας έχει δείξει ότι σταδιακά προοδεύει και... να η σφαλιάρα από την τεσσάρα με τον Λεβαδειακό. Τώρα τι γίνεται... Όλοι χάνουν και με αυτόν τον τρόπο, το θέμα είναι η αντίδραση της ομάδας και η διαχείριση της κρίσης με τέτοιο τρόπο ώστε να βγει κάτι θετικό. Ο ΠΑΟΚ την πάτησε γιατί δεν ετοιμάστηκε σωστά για τον δυνατό Λεβαδειακό και μέσα στο γήπεδο πλήρωσε ακριβά κάθε μεγάλο λάθος.

Το κακό είναι ότι μπήκε σε μία φάση αμφισβήτησης του ρόστερ, έστειλε κακό μήνυμα και στους αντιπάλους του, εκεί που έχτιζε νοοτροπία και αυτοπεποίθηση, πήγε ένα-δύο βήματα πίσω. Πώς βλέπουμε την επόμενη ή τις επόμενες μέρες; Ο ΠΑΟΚ θα αντιδράσει με τον Παναιτωλικό. Το σκορ δεν μπορείς να το προβλέψεις, αλλά λογικά θα μπει αγριεμένος να πετύχει μία πιο ευρεία νίκη. Από εκεί και πέρα έρχεται ένα μεγάλο "πρέπει" στο ματς με την Μακάμπι.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Διαβάζω πως ο Παναθηναϊκός το συζητάει για να πάρει τον Ρεμπρόφ για προπονητή. Για όσους το έχουν ξεχάσει, ήταν ο προπονητής που κοίταξε πολύ σοβαρά και πολύ έντονα η ΑΕΚ τα καλοκαίρι του 2021. Επίσης ο Παναθηναϊκός κοιτάζει, γράφουν, την περίπτωση του Σάντος. Για όσους επίσης το έχουν ξεχάσει, ο αγαπημένος Φερνάντο ήταν ο διακαής πόθος της ΑΕΚ τον Μάρτη του 2022 που πάλι έψαχνε για προπονητή και όταν ακόμα ήταν στην εθνική Πορτογαλίας... Όλο αυτό το έγραψα για να καταλάβουμε όλοι, πόσο σημαντικό ήταν αυτό που έγινε το περασμένο καλοκαίρι στο θέμα προπονητή στην ΑΕΚ. Για να ξέρουμε και τι λέμε, η ΑΕΚ δεν είχε πριν από τον Αλμέιδα ταλαιπωρηθεί και λιγότερο σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, στο κομμάτι αναζήτησης προπονητή. Να μην θυμίσω επιλογές τύπου Καρντόσο, Μοράις και Γιαννίκη.

Ήταν λοιπόν μεγάλη υπόθεση το γεγονός, πως αμέσως μετά τον Αλμέιδα, η ΑΕΚ πήγε σε μια περίπτωση σαν αυτή του Νίκολιτς. Προφανώς και είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να γίνει ταμείο για τον Σέρβο τεχνικό. Ήδη όμως είναι ένας προπονητής που έχει πετύχει στην Ευρώπη ό,τι δεν είχε καταφέρει κανένας από τους προκατόχους του. Ήδη δείχνει πως είναι ένας ορθολογιστής και νοικοκυρεμένος προπονητής. Και ήδη έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου της ΑΕΚ. Τίτλοι μπορεί να κερδηθούν, μπορεί και να χαθούν. Όμως σημασία έχει, να υπάρχει ένας προπονητής που μπορείς να εμπιστευτεί πως θα τους διεκδικήσει με ορθολογισμό.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Θεωρούμε ότι αργήσαμε πολύ να πούμε δυο κουβέντες για την ομαδάρα που έχει φτιάξει ο Νίκος Παπαδόπουλος στη Λιβαδειά. Μπορεί τα φώτα να έχουν πέσει πάνω σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ποδοσφαιρικό φαινόμενο που είχαμε χρόνια να συναντήσουμε. Μιλάμε για μία επαρχιακή ομάδα που έχει διάρκεια στις καλές εμφανίσεις και χαίρεσαι να τη βλέπεις στο χορτάρι. Ο Παπαδόπουλος αν λεγόταν... Παπαδόπουλιτς μπορεί να βρισκόταν ήδη σε πάγκο μεγάλου ελληνικού κλαμπ. Πρόκειται για τον πιο εξελίξιμο Έλληνα τεχνικό. Πρόκειται για έναν προπονητή που κάποια στιγμή θα έπρεπε να δοκιμάσει την τύχη του σε μία «ηλεκτρική» καρέκλα. Εδώ έχουμε δει άλλους προπονητές που δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ούτε στα όνειρά τους ότι θα βρίσκονταν σε πάγκους ομάδων από το Big-4. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον Γιαννίκη δεν υπάρχει.

Ο Παπαδόπουλος έχει φτιάξει ένα γκρουπ παικτών που έχουν τη νοοτροπία μεγάλης ομάδας! Δεν κλείνονται πίσω, δεν σταματούν στο 1-0, δεν έχουν κανέναν σκοπό να κάνουν κάποια μέτρα πιο πίσω, δεν φοβούνται κανέναν, τους κοιτάζουν όλους στα μάτια. Πέρσι μόνο ο ΠΑΟΚ κατά φέρε να τον κερδίσει σε δύο ματς. Φέτος η ΑΕΚ δεινοπάθησε για να πάρει το τρίποντο στη Λιβαδειά. Έχει ποδοσφαιριστές που έφυγαν αποτυχημένοι από τις ομάδες τους (Κωστή, Βέρμπιτς κ.λπ.) και έχουν εξελιχθεί σε σημεία αναφοράς, βγάζοντας στο χορτάρι τον καλύτερό τους εαυτό. Όλα αυτά βέβαια είναι έργο του προπονητή. Όταν λοιπόν με τον ίδιο προπονητή ο Λεβαδιακός παρουσιάζει όχι μόνο μία ανοδική πορεία, αλλά ορισμένες στιγμές παρουσιάζει και ένα ποδόσφαιρο κυριαρχίας, τότε δεν μπορούμε να μην του το πιστώσουμε. Είναι θέμα χρόνου ο Παπαδόπουλος να κάνει το επόμενο βήμα.

