O Μπόατεγκ «κρέμασε» τα παπούτσια του

Ο πρώην αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου, Τζερόμ Μπόατενγκ, νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γερμανία το 2014, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Ο 37χρονος, ο οποίος πραγματοποίησε 76 εμφανίσεις για τη Γερμανία μεταξύ 2009-18, αγωνίστηκε 10 χρόνια στην Μπάγερν, αφού εντάχθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι το 2011, κερδίζοντας εννέα τίτλους Bundesliga και δύο τρόπαια Champions League.

«Έπαιξα για πολύ καιρό, για μεγάλους συλλόγους, για τη χώρα μου. Έμαθα, κέρδισα, έχασα και ωρίμασα μέσα από όλα αυτά», δήλωσε ο Μπόατενγκ σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

«Το ποδόσφαιρο μου έχει δώσει πολλά, αλλά τώρα είναι η ώρα να προχωρήσω. Όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή είμαι έτοιμος. Είμαι ευγνώμων για όλα, για τις ομάδες, τους οπαδούς, τους ανθρώπους που με κράτησαν. Και πάνω απ' όλα, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Ήταν πάντα εκεί».



Ο Μπόατενγκ έπαιξε επίσης για την Λιόν, τη Σαλερνιτάνα και το Αμβούργο, με τελευταία συμμετοχή στην αυστριακή ΛΑΣΚ Λιντς, όπου το συμβόλαιό του τερματίστηκε με κοινή συναίνεση τον περασμένο μήνα.

Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, του επιβλήθηκε πρόστιμο με αναστολή και προειδοποίηση μετά από δίκη σχετικά με ισχυρισμούς ενδοοικογενειακής βίας από την πρώην σύντροφό του.

Η μητέρα των δίδυμων κορών του τον κατηγόρησε ότι της πέταξε μια λάμπα που αστόχησε και στη συνέχεια πέταξε ένα μικρό κουτί που την τραυμάτισε στο χέρι, πριν την χτυπήσει και της τραβήξει τα μαλλιά. Ο Μπόατενγκ αρνήθηκε ότι τραυμάτισε την πρώην σύντροφό του.