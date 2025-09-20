Ψάχνει απαντήσεις ο ΠΑΟΚ, νέα δοκιμασία για Άρη στο Αγρίνιο

Μετά τη βαριά ήττα στη Λιβαδειά ο ΠΑΟΚ περιμένει τον Παναιτωλικό με μοναδικό στόχο το 4/4 στο πρωτάθλημα, ενώ ο Άρης δίνει το δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι του στο Αγρίνιο κόντρα στην ξενιτεμένη Κηφισιά.

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στη Stoiximan Super League, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Δικέφαλος του Βορρά φιλοδοξεί να μείνει -έστω προσωρινά- μόνος πρώτος στην κορυφή, ψάχνοντας αντίδραση στην Τούμπα (20:30, Novasports Prime) μετά τη συντριβή από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο. Ο Παναιτωλικός του Πετράκη είναι πάντα ένας επικίνδυνος αντίπαλος, ακόμη περισσότερο εκτός έδρας, ωστόσο ο ΠΑΟΚ έχει χτίσει εξαιρετική παράδοση απέναντί του, μετρώντας 20 σερί νίκες ανεξαρτήτως έδρας!

Ο Άρης δοκιμάζεται για δεύτερο σερί ματς στο Αγρίνιο (18:00, Cosmote Sport 1), αφού μεσοβδόμαδα κέρδισε τον Παναιτωλικό στο Κύπελλο. Αυτή τη φορά αντιμετωπίζει την... φορτσάτη Κηφισιά η οποία ξενιτεύεται για δεύτερη σερί αγωνιστική, περιμένοντας τους Θεσσαλονικείς με άγριες διαθέσεις μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού. Οι Κίτρινοι από την πλευρά τους θέλουν να κάνουν το 3/3 με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο για να παραμείνουν στις πρώτες θέσεις.

Την ίδια ώρα (18:00, Novasports 2) ο Πανσερραϊκός δίνει κρίσιμο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, καθώς τα αρνητικά αποτελέσματα στο ξεκίνημα της σεζόν έχουν φέρει μεγάλη πίεση και τον Κριστιάνο Μπάτσι σε δύσκολη θέση. Οι Σερραίοι έρχονται από τη συντριβή στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Ατρόμητος ψάχνει την επιστροφή του στις νίκες και στο πρωτάθλημα (κέρδισε μεσοβδόμαδα στο Κύπελλο) μετά την ήττα από τον Άρη.

Στο Πανθεσσαλικό (20:00, Cosmote Sport 2) ο Βόλος περιμένει με ανεβασμένη ψυχολογία τον Αστέρα Aktor μετά τις δύο κολλητές νίκες του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Οι Θεσσαλοί έβγαλαν αντίδραση την περασμένη εβδομάδα στο Αγρίνιο και απέδρασαν με σπουδαίο διπλό, ενώ οι Αρκάδες ψάχνουν ακόμα την πρώτη νίκη της σεζόν, αφού στα δύο κολλητά παιχνίδια που έδωσαν με τις δύο νεοφώτιστες σε περωτάθλημα (Λάρισα 2-2) και Κύπελλο (Κηφισιά 1-1) ισοφαρίστηκαν με πέναλτι!