Ο γιος του Ζιντάν επέλεξε την εθνική Αλγερίας

Ο δεύτερος γιος του Ζινεντίν Ζιντάν, Λούκα και βασικός τερματοφύλακας της Γρανάδα στη B’ κατηγορία της Ισπανίας, ζήτησε και έλαβε θετική απόφαση για την αλλαγή υπηκοότητάς του από το Τμήμα Ιδιότητας Παικτών του Ποδοσφαιρικού Δικαστηρίου της FIFA.

Ο Λούκα Ζιντάντ, είχε γαλλική υπηκοότητα και είχε εκπροσωπήσει τη χώρα του διεθνώς μόνο σε δύο αγώνες για την ομάδα U20 της Γαλλίας το 2018, όμως θα μπορεί πλέον να παίζει για την Αλγερία και είναι υποψήφιος για μια θέση βασικού στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Στα 27 του χρόνια, ο Λούκα Ζιντάν έχει παίξει ολόκληρη την καριέρα του στην Ισπανία. Μετά τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, εντάχθηκε ως δανεικός στη Ρασίνγκ Σανταντέρ το 2019. Αφού επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης, εντάχθηκε στη Ράγιο Βαγιεκάνο με ελεύθερη μεταγραφή τον Οκτώβριο του 2020, πριν μετακομίσει στην Εϊμπάρ το 2022 και στη συνέχεια στη Γρανάδα δύο χρόνια αργότερα.

Να σημειωθεί ότι η Αλγερία αναμένεται να εξασφαλίσει μια θέση στα τελικά του Μουντιάλ 2026 στον προκριματικό αγώνα της εναντίον της Σομαλίας τον επόμενο μήνα.