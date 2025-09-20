Ο Ουμτιτί ξεκινά προπονητική καριέρα

Ο πρώην διεθνής Γάλλος αμυντικός, Σαμουέλ Ουμτιτί, ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του, σε ηλικία μόλις 31 ετών, τρεις μήνες αφότου αποχώρησε από τη Λιλ.

Αγωνίστηκε στη Λιόν και έπαιξε για την Μπαρτσελόνα, ενώ ήταν ένας από τους καθοριστικούς παίκτες του τίτλου του παγκοσμίου κυπέλλου της Γαλλίας το 2018 στην Ρωσία, πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ στον ημιτελικό εναντίον του Βελγίου (1-0).

Είναι ο πέμπτος νικητής του συγκεκριμένου Μουντιάλ που αποσύρεται, μετά τους Ραφαέλ Βαράν, Μπλεζ Ματουιντί, Αντίλ Ραμί και Στιβ Μανταντά. Μετά από μια σειρά τραυματισμών, ο κεντρικός αμυντικός υπέγραψε για τη Λιλ τον Ιανουάριο του 2024, αλλά έπαιξε πολύ λίγους αγώνες λόγω επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. Το Φεβρουάριο του 2024, υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση στο δεξί του γόνατο.

Αποσύρθηκε, αλλά θέλει να παραμείνει στα γήπεδα, από άλλο πόστο και γι' αυτό ανακοίνωσε πως θ' ακολουθήσει την καριέρα του προπονητή και σύντομα θα δώσει εξετάσεις για να πάρει τα απαραίτητα διπλώματα από την UEFA.

«Είμαι παθιασμένος με το ποδόσφαιρο και θα συνεχίσω ν' ασχολούμαι με τη μεγάλη μου αγάπη από άλλη θέση. Ξεκινώ τη διαδικασία για να γίνω τα επόμενα χρόνια προπονητής», δήλωσε σχετικά ο Ουμτιτί.