Αλμέιδα: «Υπό πίεση είναι ένας γιατρός που χειρουργεί ένα μωρό λίγων μηνών»

Αναλυτικά όσα είπε:
«Ο πατέρας που δεν μπορούσε να φέρει στον γιο του ένα πιάτο φαγητό βρίσκεται υπό πίεση. Ένας γιατρός που χειρουργεί ένα μωρό λίγων μηνών πρέπει να βρίσκεται υπό πίεση. Ο Μαραντόνα το είπε: ένας πατέρας που δεν ταΐζει τον γιο του βρίσκεται υπό πίεση. Αγαπώ αυτό που κάνω, αλλά δεν το κάνω για να δω τι θα πει ο κόσμος.
Μου αρέσει να με εκτιμούν ως άνθρωπο. Η δουλειά των δημοσιογράφων είναι να με αναλύουν ως προπονητή και η δική μου είναι να δείχνω ότι είμαι στο ύψος των περιστάσεων της La Liga. Οι φίλοι μου ξέρουν πώς είμαι. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για τους παίκτες να πουν τι νιώθουν, τα καλά και τα κακά».