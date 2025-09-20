Αλμέιδα: «Υπό πίεση είναι ένας γιατρός που χειρουργεί ένα μωρό λίγων μηνών»

Ο Ματίας Αλμέιδα απάντησε με τρομερές ατάκες σε ερώτηση για το αν νιώθει πίεση, ενόψει της αναμέτρησης της Σεβίλλης με την Αλαβές, μετά το κακό ξεκίνημα των Ανδαλουσιάνων στην La Liga.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο πατέρας που δεν μπορούσε να φέρει στον γιο του ένα πιάτο φαγητό βρίσκεται υπό πίεση. Ένας γιατρός που χειρουργεί ένα μωρό λίγων μηνών πρέπει να βρίσκεται υπό πίεση. Ο Μαραντόνα το είπε: ένας πατέρας που δεν ταΐζει τον γιο του βρίσκεται υπό πίεση. Αγαπώ αυτό που κάνω, αλλά δεν το κάνω για να δω τι θα πει ο κόσμος.

Μου αρέσει να με εκτιμούν ως άνθρωπο. Η δουλειά των δημοσιογράφων είναι να με αναλύουν ως προπονητή και η δική μου είναι να δείχνω ότι είμαι στο ύψος των περιστάσεων της La Liga. Οι φίλοι μου ξέρουν πώς είμαι. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για τους παίκτες να πουν τι νιώθουν, τα καλά και τα κακά».