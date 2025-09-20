Ζαφείρης: «Περήφανος που έπαιξα το πρώτο μου παιχνίδι στο Champions League»

Ο Χρήστος Ζαφείρης πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο Champions League, στο ισόπαλο 2-2 της Σλάβια Πράγας με την Μπόντο/Γκλιμτ, εκφράζοντας την χαρά και την περηφάνια του.

Ο νεαρός διεθνής χαφ, που αγωνίζεται -πλέον- με την μορφή του δανεισμού από τον ΠΑΟΚ στην τσεχική ομάδα, πήρε φανέλα βασικού και κατέγραψε την πρώτη του συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Ζαφείρης, μάλιστα έκανε ανάρτηση στο Instagram, με φωτογραφικά στιγμιότυπα από την αναμέτρηση της Σλάβια με την Μπόντο/Γκλιμτ, εκφράζοντας την χαρά του για το ντεμπούτο του στο Champions League.

«Πονάει να «πετάς» βαθμούς τόσο αργά στο ματς αλλά παρόλα αυτά είμαι περήφανος που έπαιξα το πρώτο μου παιχνίδι στο Champions League», ανέφερε ο 22χρονος μέσος.