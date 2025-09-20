Νέα ασίστ για τον Φορτούνη στην Saudi Pro League (vid)

O Κώστας Φορτούνης πρωταγωνίστησε σε ακόμη ένα ματς της Αλ Καλίτζ, μοιράζοντας ασίστ στην ήττα της ομάδας του από την Αλ Κάντζια με 2-1.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός στο 78ο λεπτό «σέρβιρε» στον Τζόσουα Κινγκ, με τον Νορβηγό να ισοφαρίζει προσωρινά σε 1-1 για την Αλ Καλίτζ, με τον Φορτούνη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Saudi Pro League, να έχει πλέον τρεις ασίστ και ένα γκολ.

Το ματς μάλιστα θα μπορούσε να έχει και άλλη ελληνική υπογραφή, αφού ο Γιώργος Μασούρας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως μετά από υπόδειξη του VAR το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ που είχε προηγηθεί.