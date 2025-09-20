Πηγαίνει για το βραβείο Golden Boy ο Μουζακίτης (pic)

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 1 εκατομμύριο καταμετρημένες ψήφοι, με τον Μουζακίτη να βρίσκεται στην πρώτη θέση, έχοντας συγκεντρώσει 378.000 ψήφους.
Στην δεύτερη θέση ακολουθεί ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους, με την διαφορά που χωρίζει τον Τούρκο μεσοεπιθετικό με τον Μουζακίτη, να είναι στις 60.000 ψήφους.
Στην κατάταξη βρίσκονται ακόμη δύο Έλληνες ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές, ο Χαράλαμπος Κωστούλας στην 26η θέση, ενώ ανοδική πορεία σημειώνει και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
💫#Golden Boy Web 2025, guida Mouzakitis. Ma occhio a Yildiz https://t.co/mMVbynBDIX— Tuttosport (@tuttosport) September 19, 2025