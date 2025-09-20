Το... τρένο της Πόρτο πέρασε και από την έδρα της Ρίο Άβε

Οι «Δράκοι» συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία στην Primeira Liga, επικρατώντας εκτός έδρας της Ρίο Άβε με 0-3, κάνοντας το 6/6!

Η Πόρτο άνοιξε το σκορ μόλις στο τέταρτο λεπτό με τον Ροσάριο, ενώ στο 13ο λεπτό ο Αγκεχόβα έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στους «Δράκους», με τον Βέιγκα να διαμορφώνει το τελικό 3-0 στο 52'.

Έτσι, η Πόρτο έχει το απόλυτο την φετινή σεζόν, μετρώντας έξι νίκες σε ισάριθμα ματς στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, ενώ η Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου έμεινε στους 3 βαθμούς και συνεχίζει στη 16η θέση, που οδηγεί στα playouts υποβιβασμού.

Για τους γηπεδούχους ξεκίνησαν βασικοί τέσσερις Έλληνες ποδοσφαιριστές οι Ντόη, Αθανασίου, Λιάβας και Βρουσάι, ενώ ο Παπακανέλλος δεν χρησιμοποιήθηκε.