Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Περίπατος για την Μπέτις - «Κόλλησε» στο μηδέν η Λουντογκόρετς

H Μπέτις επικράτησε άνετα της Ρεάλ Σοσιεδάδ με 3-1 για την 5η αγωνιστική της La Liga. Γκέλα για την Λουντογκόρετς που «κόλλησε» στο 0-0 με την Λέφσκι Σόφιας.

Γεμάτη δράση ήταν η παρασκευή για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League, με την Ρεάλ Μπέτις, να πανηγυρίζει μεγάλη νίκη απέναντι στην Σοσιεδάδ.

Οι «Μπέτικος» άνοιξαν το σκορ στο 7ο λεπτό με τον Λο Σέλσο, όμως η Σοσιεδάδ είχε την απάντηση, με τον Μέντεθ στο 13' να φέρνει το ματς στα ίσα.

Στη συνέχεια, ωστόσο κυριάρχησε η Μπέτις, με τον Εζαλζουλί στο 49' να βάζει ξανά σε θέση οδηγού τους «Βερδιμπλάνκος», που «καθάρισαν» το ματς στο 69' με τον Μπεγερίν να διαμορφώνει το τελικό 3-1.

Ισοπαλία για Λουντογκόρετς

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Βουλγαρία, η Λουντογκόρετς φιλοξενήθηκε στην έδρα της Λέφσκι Σόφιας, σε μια αναμέτρηση που έληξε 0-0, χωρίς να προσφέρει ιδιαίτερες συγκινήσεις.

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 2η θέση με 18 βαθμούς έχοντας 5 νίκες, 3 ισοπαλίες, 0 ήττες μετά από 8 παιχνίδια. Αντίθετα, η Λέφσκι Σόφιας διατηρήθηκε στην κορυφή φτάνοντας τους 20 βαθμούς.