Η ανατροπή της Κάλιαρι είχε την υπογραφή... Μπελότι

Ο Αντρέα Μπελότι «άνοιξε λογαριασμό» με την φανέλα της Κάλιαρι στη Serie A και με τα δύο γκολ που πέτυχε ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ανατροπής των «ροσομπλού» στο «Βία ντελ Μάρε» απέναντι στη Λέτσε (2-1).

Οι γηπεδούχοι παρότι προηγήθηκαν με τον Γκάμπριελ δεν κατάφεραν να πάρουν ούτε ένα βαθμό και μετά από 4 αγωνιστικές στο ξεκίνημα της σεζόν δεν έχουν «γευτεί» ακόμη την χαρά της νίκης.

Η Λέτσε άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με τον Τιάγκο Γκάμπριελ, όμως στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Αντρέα Μπελότι για την Κάλιαρι, με τον έμπειρο επιθετικό να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 33'.

Η πλήρης ανατροπή για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 71ο λεπτό, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να δείχνει το σημείο του πέναλτι και τον Μπελότι από την «βούλα» να γράφει το τελικό 1-2.