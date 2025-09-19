Με πολύ πειστική εμφάνιση η Στουτγκάρδη επέστρεψε στις νίκες με το εύκολο 2-0 απέναντι στην Ζανκτ Πάουλι.

Το απόλυτο στα παιχνίδια εντός έδρας διατηρεί η Στουτγκάρδη που έκανε την πιο πειστική φετινή της εμφάνιση στο 2-0 επί της Ζανκτ Πάουλι.

Παρά το χαμένο πέναλτι του Στίλερ (25’), οι Σουηβοί ήταν καταιγιστικοί και άνοιξαν το σκορ με ένα ακόμα πολύ όμορφο γκολ από τον φορμαρισμένο Ερμεντίν Ντεμίροβιτς (43’).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κυριαρχούν στο γήπεδο και κλείδωσαν την νίκη στο ξεκίνημα της επανάληψης με το πρώτο γκολ του Ελ-Κανούς (50’) με την φανέλα της Στουτγκάρδης, το οποίο έγραψε το τελικό 2-0.